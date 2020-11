God of War : 51 millions de jeux vendus depuis ses débuts en 2005

La licence PlayStation mettant en scène le terrible Kratos est la fierté de Santa Monica Studio.

La licence God of War surpasse Uncharted de Naughty Dog (41 millions d’exemplaires écoulés dans le monde) et devient la seconde franchise de Sony la plus populaire. Avec 21 millions de ventes en 2012, l’exclusivité avec le Dieu de la Guerre a atteint les 51 millions de ventes en huit ans, notamment grâce au succès du dernier opus sur PS4 qui avait dépassé les 10 millions de copies vendues. Si le first-party de Santa Monica Studio est encore loin des 80,4 millions de jeux vendus de Gran Turismo, la suite des aventures de Kratos et Atreus sur PS5 devrait encore booster les ventes et la popularité du titre.

The PlayStation 5, which goes on sale on Thursday, is the centerpiece of what is now Sony's biggest, most profitable division https://t.co/vQdc5i6m89 — NYTimes Tech (@nytimestech) November 11, 2020

Ces dernières semaines, Santa Monica Studio a également dévoilé à quoi il fallait s’attendre pour God of War sur PS5 : “Que vous lanciez le jeu pour la première fois ou songiez à relancer cette sauvegarde New Game +, il vous offrira du 60 images par seconde en mode performance et les transferts de sauvegarde – reprenez là où vous vous étiez arrêté sur PS4 ! Vous pourrez aussi transférer vos sauvegardes de God of War 3 Remastered sur PS5 !”

