GMC dévoile un SUV Hummer électrique, un monstre de 830 chevaux

GMC, qui fabrique aujourd'hui, les véhicules de la marque Hummer, annonce la commercialisation prochaine d'un Hummer SUV tout électrique. Présentation.

L’électrique fait sa révolution dans tous les secteurs de l’industrie automobile. Y compris, évidemment, du côté des énormes 4×4 dont sont si friands les Américains. Aujourd’hui, GMC, actuel gestionnaire de la marque emblématique Hummer, dévoile un futur SUV électrique Hummer. Un véritable monstre, de puissance notamment.

GMC dévoile un Hummer SUV tout électrique

Le pickup électrique Hummer ne sera pas le seul “supertruck” chez GMC à arriver à l’automne prochain. Ce samedi, le fabricant américain dévoilait la variante SUV, un modèle qui vient étoffer encore un peu l’offre de la marque.

Ce SUV Hummer cinq places devrait arriver en début d’année 2023 avec l’Edition 1 de 830 chevaux. Celle-ci offrirait une autonomie d’environ 480 km et pourrait atteindre les 60 miles par heure (96,56 km/h) en 3,5 secondes (une demie seconde de moins que le pickup). Il serait proposé au tarif de 105 595 $. Son pack de batterie Ultium 20 modules propulsera facilement les trois moteurs répartis sur le véhicule, il est compatible avec la recharge 800 V, jusqu’à 300 kW. Côté pneus, ce sera du 22 pouces en standard.

Un monstre de puissance que rien, ou presque, ne saurait arrêter

Une Edition 1 avec le pack optionnel Extreme Off-Road sera proposé à 110 595 $, avec des équipements supplémentaires, notamment au niveau des pneumatiques et intégrant le système caméra UltraVision de GM.

L’Edition 1 sera suivie au printemps 2023 par l’EV3X à 99 995 $, avec des caractéristiques légèrement en deçà de celles de l’Edition 1. L’EV2X, à 89 995 $, arrivera elle aussi chez les concessionnaires au printemps 2023. Elle disposera de 625 chevaux, avec 33 000 Newton de couple généré par une paire de moteurs et propulsé par une batterie à 20 modules. Aucune information concernant le 0 à 100 km/h.

Ensuite arrivera l’EV2, à 79 995 $, au printemps 2024, avec une autonomie de 400 km, une batterie 16 modules 400 V. Il sera cependant possible d’opter pour le pack 800 V pour retrouver une autonomie de 480 km.

Tout comme le pickup, ce SUV électrique Hummer disposera du Mode Extraction, qui surélève le châssis de 6 pouces pour aider à franchir les obstacles, du système de conduite autonome de GM SuperCruise, de quatre roues motrices et de CrabWalk, qui permet au conducteur de déplacer le véhicule de biais sans changer la direction à laquelle le SUV fait face. Les précommandes du pickup et du SUV sont déjà ouvertes sur le site de GMC. Et nous devrions avoir davantage d’informations ce lundi 5 avril concernant les différentes fonctionnalités de ces modèles.