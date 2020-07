Gmail s’apprête à faire peau neuve, pour mieux travailler à la maison

Le client mail Gmail a beaucoup évolué, gagnant de nombreuses fonctionnalités année après année. Son interface cependant n'a pas énormément changé. Google a aujourd'hui décidé de revoir la situation.

L’interface de Google Gmail n’a pas vraiment changé avec les années. Elle a certes subi quelques redesigns ici et là pour rester dans l’air du temps mais elle est restée très similaire, dans les grandes lignes. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose dans la mesure où l’interface est aujourd’hui très familière à des millions d’utilisateurs mais cela ne saurait signifier que l’ensemble ne peut être amélioré. Et Google estime justement pouvoir faire mieux.

Google dévoile un nouveau design dans l’interface de Gmail

Le géant de Mountain View vient en effet d’annoncer un nouveau design pour Gmail, une interface qualifiée de “meilleure maison pour le travail”. S’il fallait résumer, nous dirions que Gmail en lui-même ne bouge pas mais Google intègre davantage d’outils de communication et de collaboration, comme les visioconférences, la messagerie instantanée, les fichiers, les tâches, etc, pour que les utilisateurs puissent avoir accès à tous ces outils plus facilement et directement depuis Gmail.

Collaboration et outils sont encore davantage intégrés

Selon le communiqué officiel : “nous allons aussi amélioré les fonctionnalités de collaboration dans les Chat rooms en ajoutant les fichiers et les tâches partagés, pour rendre les salons plus utiles encore pour les projets à long terme. Avec les accès rapides centralisés aux chats, aux documents importants et aux listes de tâches à faire, il devient plus facile pour tous les membres d’un même groupe de rester à la page. De plus, Chat permet de créer des salons avec des personnes extérieures à votre entreprise, pour que votre groupe soit non seulement inter-fonctionnel mais aussi inter-organisationnel.”

Cela étant, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond, sachez que ces nouveautés, comme c’est souvent le cas chez Google, ne seront dans un premier temps disponibles qu’aux utilisateurs de G Suite. Nul ne sait encore quand les particuliers pourront en bénéficier. À suivre !