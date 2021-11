Gmail pour iOS s’offre enfin un widget pour la boîte de réception

Google dote son application Gmail pour iOS d'un widget pour la boîte de réception. Vous pourrez ainsi voir vos derniers emails reçus sans ouvrir l'application.

Les applications mobiles évoluent très régulièrement. Ceci pour apporter de nouvelles fonctionnalités, pour corriger les bugs, combler les failles de sécurité, toujours dans l’optique de fédérer davantage d’utilisateurs. Gmail est un client d’email très populaire et aujourd’hui, l’application iOS bénéficie – enfin, diront certains – d’un widget pour la boîte de réception. De quoi avoir l’information à portée de coup d’œil.

L’un des avantages d’un widget est de pouvoir afficher certaines informations sans avoir à ouvrir l’application en elle-même. Cela signifie que si vous avez, par exemple, besoin de regarder rapidement vos événements à venir ou la météo, vous pouvez le faire sans lancer l’application Calendrier ou Météo sur votre téléphone. Vous gagnez ainsi un temps précieux au quotidien.

Si vous êtes utilisateur de Gmail, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Google vient d’annoncer une mise à jour de l’application Gmail pour iOS. Son widget offre désormais l’option d’inclure la boîte de réception sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou de l’iPad. Cela signifie que, d’un coup d’œil, vous pourrez voir les derniers emails reçus, sans avoir à ouvrir l’application.

Les widgets email sur iOS ne sont pas nouveaux et il existe aujourd’hui un certain nombre d’applications qui en proposent. C’est le cas de Spark qui offre aux utilisateurs une fonctionnalité similaire. Cela étant dit, étant donné que Gmail est l’une des plates-formes email les plus utilisées dans le monde et que nombre d’utilisateurs apprécient les fonctionnalités de l’application Gmail, cette mise à jour devrait être très appréciée.

Selon le communiqué de Google, ces modifications devraient être déployées dans les semaines à venir. Si vous attendiez depuis longtemps un widget pour votre boîte de réception Gmail, encore un peu de patience, il devrait arriver bientôt.