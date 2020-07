Gmail fonctionne enfin en vue splittée sur l’iPad

Gmail est une application incontournable pour quiconque utilise les services de Google. En termes de productivité, c'est aussi très efficace. Et pourtant, on pouvait regretter certains manques, notamment sur la version pour iPad.

L’iPad est un formidable outil de productivité. Plus encore depuis les dernières générations et la prise en charge du clavier et de la souris. La tablette d’Apple permet depuis quelque temps aussi de séparer l’écran pour travailler en multitâche avec deux applications simultanément. Mais le client mail Gmail de Google n’était jusqu’alors pas compatible.

Gmail peut enfin fonctionner en vue splittée sur l’iPad

Gmail vient de simplifier considérablement le travail sur l’iPad. Il est en effet possible d’utiliser l’application en vue splittée, aux côtés de Google Agenda ou d’autres applications iOS. Voilà qui devrait faciliter la consultation de votre emploi du temps avant de répondre à une invitation ou le choix des fichiers à intégrer à un message. La fonctionnalité est disponible dès à présent pour tous les utilisateurs, qu’il soient abonnés à G Suite ou qu’ils disposent d’un compte Google personnel. Pour activer Gmail en vue partagée, il faut activer le multitâche sur l’iPad. Ensuite, balayez l’écran du haut vers le bas et déplacez l’application que vous souhaitez voir affichée à côté de Gmail, à gauche ou à droite.

Voilà qui devrait vous simplifier la vie au quotidien

Tant en termes de confort que de productivité, utiliser Gmail en vue splittée est tout à fait logique mais il faut admettre qu’elle arrive bien tard. Apple avait introduit sa vue partagée en 2015 avec iOS 9. Google a eu plus que le temps nécessaire pour travailler sur cette option. Et aujourd’hui, si la fonction a le mérite d’exister, elle peut se révéler parfois un peu bancale. Espérons que les développeurs peaufineront l’expérience dans les semaines à venir.