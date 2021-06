Gmail : comment envoyer des emails confidentiels

Gmail permet d'envoyer des emails confidentiels, des emails qui disposent d'une date d'expiration et qui sont protégés de diverses actions. Voici comment les utiliser.

Pour protéger votre vie privée, il peut arriver de temps à autre que vous aimeriez avoir des emails qui disparaîtraient après un certain temps, sans laisser la moindre trace. Cela peut être utile pour tout un tas de choses. Par exemple, si vous souhaitez avoir des conversations privées qui restent pas enregistrées ou si vous voulez transmettre des informations sensibles et limiter les risques de fuite, ou pour organiser une fête surprise et ne pas éventer l’affaire… Voici tout ce qu’il faut savoir concernant les emails confidentiels de Gmail.

Il y a de nombreuses raisons qui peuvent justifier l’envoi d’un email confidentiel, d’un email qui “s’auto-détruit”. Et il est aujourd’hui possible d’utiliser un tel service via l’une des plates-formes d’email les plus populaires, à savoir Gmail. En effet, le client email de Google dispose d’une telle fonctionnalité. Voici ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le “mode confidentiel”, tel qu’il a été baptisé par la firme de Mountain View.

Utiliser le mode confidentiel de Gmail

Sur la version desktop

Ouvrez le site Gmail. Cliquez sur le bouton “Nouveau message”. En bas à droite dans la fenêtre de rédaction, cliquez sur l’icône qui affiche un cadenas avec une horloge. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez définir le délai d’expiration de l’email. Vous pouvez même choisir de protéger l’email par un mot de passe pour une couche supplémentaire de sécurité. Écrivez votre email et envoyez-le comme un email normal.

Via l’application Gmail

Lancez l’application Gmail. Tapotez sur le bouton + ou “Nouveau message” en bas à droite de l’écran. Tapotez sur l’icône des trois points verticaux en haut à droite de l’écran et sélectionnez “Mode confidentiel”. Choisissez le délai d’expiration et un mot de passe si vous voulez une couche supplémentaire de sécurité. Tapotez sur Enregistrer. Écrivez votre email et envoyez-le comme un email normal.

Que se passe-t-il si vous recevez un email confidentiel ?

De Gmail à Gmail

Lorsque vous recevez un email confidentiel via Gmail, dans votre boîte de réception, vous verrez que la prévisualisation dudit email est cachée. Google partant du principe que ces emails sont très privés, il est logique que leur contenu soit dissimulé.

Lorsque vous ouvrez l’email, vous verrez un encart vous informant de sa date d’expiration. Le message rappelle aussi qu’il est impossible de transférer, copier, imprimer ou télécharger l’email. Cela n’empêche cependant pas de prendre une capture d’écran, par exemple. Autrement dit, la méthode n’offre pas 100 % de protection contre la “copie”. Si vous avez une information vraiment sensible à partager, vous choisirez une autre méthode.

De plus, l’expéditeur de l’email peut supprimer ou renouveler l’accès au contenu de l’email quand il le souhaite. Cela signifie que même s’il y a un délai d’expiration, l’expéditeur peut le faire expirer plutôt. Si le mail est lu avant, par exemple.

De Gmail à un autre prestataire

Si vous ou le destinataire utilise un prestataire différent, l’email confidentiel que vous recevez ressemblera à un message de Google. Le contenu ne sera pas montré en ouvrant l’email, à la place vous verrez un bouton/lien qui, une fois cliqué, ouvrira l’email dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.

À noter, les réponses que vous recevriez depuis un email non Gmail ne seront pas en mode confidentiel tandis que celles via un email Gmail le sont. C’est un aspect à garder à l’esprit si vous voulez utiliser ce genre d’emails avec des destinataires qui n’utilisent pas Gmail.