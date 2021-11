Gmail : 9 extensions que tout le monde devrait utiliser

Gmail est un service déjà très complet, mais il est toujours possible d'aller plus loin. Cela se fait via des extensions. En voici 9 totalement incontournables.

Gmail a beaucoup évolué avec les années, le service a bien mûri avec le temps, à tel point qu’il n’y a plus besoin d’utiliser des extensions tierces pour des fonctionnalités avancées, comme la planification de l’envoi d’emails. Cela étant dit, il y a toujours de la place pour aller plus loin, pour en faire davantage. C’est d’autant plus vrai si votre boîte de réception est source de distraction, si les longues conversations vous ennuie et n’aboutissent à rien ou si vous aimez envoyer des GIF dans vos emails. Pour ces fonctionnalités, et davantage, voici certaines des meilleures extensions Gmail disponibles.

Inbox When Ready

Internet est un puits sans fond de distractions, et votre boîte de réception en est le parfait exemple. Lorsque vous ouvrez Gmail pour envoyer un email, il arrive que votre boîte de réception attire votre attention et vous fasse oublier ce que vous aviez à faire. Si cela vous arrive, Inbox When Ready peut être la solution.

Son option la plus utile permet de cacher tous les emails par défaut pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous vouliez faire en première intention, à savoir écrire un email, avant de succomber à la lecture des emails reçus. Vous pouvez aussi utiliser l’extension pour contrôler la fréquence à laquelle vous vérifiez votre boîte de réception et limiter le temps passé.

Téléchargez Inbox When Ready sur Chrome, mozilla.org/firefox/addon/inbox-when-ready/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://addons.mozilla.org/firefox/addon/inbox-when-ready/",{"metric25":1}]]">Firefox, ou microsoft.com/addons/detail/inbox-when-ready/ebbjmeincbnkmeoedbjanjlfcdnjmkpn" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/inbox-when-ready/ebbjmeincbnkmeoedbjanjlfcdnjmkpn",{"metric25":1}]]">Microsoft Edge.

Sortd for Gmail

Si vous êtes fan des tableaux kanban pour l’organisation, Sortd devrait vous plaire. L’extension vient transformer votre boîte de réception en kanban, rendant le tri plus simple. Il devient aussi plus facile de suivre des conversations précises sans se perdre. Particulièrement utile si vous utilisez Gmail pour le travail.

Téléchargez Sortd for Gmail sur Chrome.

Gmail Reverse Conversation

Comme vous le savez déjà, lorsque vous répondez à un email sur Gmail, les messages les plus récents se retrouvent en bas dans la conversation. Ce qui est tout à fait gérable lorsque les conversations sont relativement courtes mais peut être assez gênant pour les autres. Gmail Reverse Conversation vient inverser l’ordre d’affichage, les messages les plus récents se retrouvant en haut. Simple et efficace.

(L’offre gratuite introduit des publicités audio assez casse-pieds. Selon l’utilisation que vous en avez, il peut être intéressant de passer à l’offre premium pour s’en débarrasser, contre 4,99 $ par mois.)

Téléchargez Gmail Reverse Conversation sur Chrome.

EmailThis

Si vous voulez envoyer un email pour lecture ultérieure, EmailThis est une extension qui permet d’ajouter des articles à votre liste de lecture en envoyant ces articles dans des emails magnifiquement formatés. EmailThis ne peut bien sûr pour contourner les murs payants mais fonctionne parfaitement sur les articles accessibles gratuitement.

Téléchargez EmailThis sur Chrome, Firefox, ou Opera.

Trello for Gmail

Celles et ceux qui utilisent souvent Trello vont adorer cette intégration. Cette extension vient transformer vos emails en tâches dans Trello et supprime un grand nombre d’opérations manuelles.

Téléchargez Trello for Gmail (fonctionne dans tous les navigateurs).

Todoist for Gmail

Si vous utilisez Todois comme application pour gérer vos tâches à faire, alors vous avez absolument besoin de cette extension Gmail. Cela permet d’ajouter facilement des emails en tant que tâches dans Todoist et vous aide à mettre des rappels.

Téléchargez Todoist for Gmail (fonctionne dans tous les navigateurs).

DocuSign for Gmail

Pour celles et ceux qui signent fréquemment des contrats et autres documents et utilisent Gmail, on ne peut que recommander l’extension DocuSign. Cela rend le processus de signature bien plus rapide et facile, sans sortir de Gmail.

Téléchargez DocuSign for Gmail (fonctionne dans tous les navigateurs).

Gfycat GIFs for Gmail

Pourquoi se limiter aux envois de GIF sur les applications de messagerie instantanée lorsque vous pouvez en envoyer aussi dans vos emails ? L’extension Gmail Gfycat vous aidera à le faire facilement et le processus est des plus simples.

Téléchargez Gfycat GIFs for Gmail (fonctionne dans tous les navigateurs).

Mergo mail merge

Mergo mail merge vous permet d’envoyer de nombreux emails personnalisés en une seule opération. Si vous voulez envoyer une newsletter via Gmail, vous pouvez utiliser Mergo mail merge pour personnaliser les emails à chaque destinataire. Mergo mail merge est gratuit jusqu’à 2 000 emails par jour.

Téléchargez Mergo mail merge (fonctionne dans tous les navigateurs).

Attention

Avant de télécharger et installer nombre d’extensions, rappelez-vous que celles-ci représentent un risque pour votre vie privée. Certaines de ces extensions ont besoin d’accéder à Gmail, ce qui signifie que vos emails et autres données sensibles peuvent être accédées par l’éditeur. L’option la plus sûre est de n’utiliser que les extensions approuvées par Google, mais vous pouvez faire vos propres recherches sur telle ou telle extension.