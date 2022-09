GM Cruise va fabriquer ses propres puces pour ses voitures autonomes

Cruise va fabriquer ses propres puces pour les véhicules autonomes. Ceci pour diminuer les coûts et ne plus dépendre de tiers. Le Cruise Origin se profile à l'horizon.

La division Cruise de GM ne veut pas dépendre des fabricants tiers pour les puces qui font tourner ses véhicules autonomes, alors elle va les fabriquer elle-même. Selon les déclarations de Carl Jenkins, vice-président de l’ingénierie matérielle, à Reuters, la motivation principale de cette initiative est le coût actuellement engagé pour les puces d’autres sociétés.

“Il y a eux ans, nous déboursions énormément d’argent pour un GPU d’un fabricant très connu”, déclarait Carl Jenkins au journal, faisant référence, évidemment, à NVIDIA. Il expliquait que Cruise ne pouvait pas négocier, dans la mesure où elle ne fabriquait pas encore de véhicules autonomes en grands volumes. Sa technologie est encore à un stade expérimental et bien qu’elle soit récemment devenue la première entreprise à avoir obtenu l’autorisation de faire payer pour ses trajets sans chauffeur, ses opérations restent limitées. En fabriquant ses propres puces, Cruise, comme Tesla, Apple et Volkswagen avant elle, prend son futur entre ses mains.

Carl Jenkins a révélé que Cruise avait déjà développé quatre puces à ce stade, à commencer par Horta, qui a été pensée et conçue pour devenir le cerveau principal des véhicules. Dune aura pour mission de traiter les données des capteurs, tandis qu’une autre puce gèrera les informations récoltées par le radar. Une autre puce sera annoncée plus tard. Ces composants se retrouveront dans le Cruise Origin, la navette électrique autonome que la marque avait annoncée en 2020. Le Cruise Origin n’aura pas de volant ni de pédales et offrira quatre sièges les uns en face des autres. Il devrait être utilisé comme un véhicule partageable constamment sur la route, transportant ses passagers jusqu’à leurs destinations.

Les cadres de l’entreprise n’ont pas précisé combien ils dépensaient pour le développement de leurs puces, mais ils semblent convaincus de pouvoir rentabiliser leur investissement une fois que Cruise aura démarré la production de masse. Le PDG de Cruise, Kyle Vogt, déclarait que les puces maison de l’entreprise aideraient Origin à “atteindre ce point très important du point de vue du coût” d’ici à 2025 et qu’ils travaillaient à rendre viable l’achat de véhicules totalement autonomes pour une utilisation personnelle. Difficile de savoir si cela signifie que Cruise a l’intention de vendre son Origin aux particuliers, mais la directrice de GM, Mary Barra, annonçait cette année au CES que le fabricant voulait vendre des véhicules autonomes personnels aux alentours de 2025.

By removing the steering wheel, the rearview mirror, the pedals, and more, we’re left with something simple: space. pic.twitter.com/K3tS0QxuSC

— cruise (@Cruise) January 22, 2020