GM commence à livrer ses premiers Hummer électriques

GM livre son premier Hummer électrique, un véhicule de luxe qui en impose.

Les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux aux catalogues des fabricants. Et les constructeurs qui n’en proposent pas encore y travaillent activement. Nous avions appris que General Motors (GM) avait l’intention de proposer une version électrique de l’emblématique Hummer. C’est aujourd’hui chose faite, les premières livraisons arrivent.

GM livre son premier Hummer électrique

Le prochain chapitre de la stratégie d’électrisation de GM est officiellement ouvert. The Verge rapporte que GM a commencé à livrer ses premiers Hummer électriques, comme promis, avec un premier “supertruck” (une Editio 1) qui est sorti des lignes de production de l’usine Factory Zero de Hamtramck, dans le Michigan. Le constructeur n’a pas dévoilé le nom de l’heureux premier client, mais cette personne a clairement mis la main à la poche pour montrer à tout le monde qu’il s’agissait d’une Edition 1 puisque le véhicule vaut tout de même 110 295 $.

Un véhicule de luxe qui en impose

Pour les autres variantes, il faudra patienter. En effet, le modèle 3X à 99 995 $ (qui descend la puissance de 1 000 HP à “seulement” 830 HP) n’est pas attendu avant l’automne 2022. La version 2X, à 89 995 $, avec 625 HP, ne sera, quant à elle, disponible qu’au printemps 2023. Au mieux. Et pour le modèle le plus abordable, 79 995 $ tout de même, il faudra patienter jusqu’au printemps 2024. Toutes ces versions, excepté la version de base, disposent d’une autonomie de 480 km ou plus. La version de base devra se contenter de 400 km sur une seule charge.

Avec un tel positionnement tarifaire, les Tesla, Hyundai et autres concurrents sur le marché des voitures électriques n’ont pas trop à s’inquiéter. Ce Hummer électrique est clairement un véhicule de luxe qui se vendra dans des quantités très limitées. Cela étant dit, GM ne vise aucunement la popularité ici. Il s’agit simplement du premier véhicule grand public, si l’on peut dire, à utiliser la technologie de batterie Ultium qui équipera de nombreux véhicules électriques GM à venir, y compris la Cadillac Lyriq et la Chevrolet Silverado. Le Hummer est un véhicule phare pour la marque et une réponse à des constructeurs comme Tesla et Rivian.