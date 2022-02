Glossaire crypto et blockchain : les principaux termes à connaître

Voici un glossaire explicitant les termes fréquents autour de la crypto-monnaie, de la blockchain et des NFT.

La technologie de la blockchain est aujourd’hui bien implantée. Bitcoin est devenu un mot courant et les instituations financières du monde entier investissent dans les crypto-monnaies et/ou permettent à leurs clients de le faire. De leur côté, les NFT ont attiré l’attention de nombreuses célébrités, comme Eminem, Jimmy Fallon ou encore Stephen Curry.

Mais malgré toute cette publicité, la technologie de la blockchain est encore très absconse. Elle n’est vraiment comprise que par des ingénieurs talentueux – dont la plupart ont d’ailleurs investi dès le début – et peut être assez écrasante aux non-initiés.

Ci-dessous, un glossaire par ordre alphabétique des termes autour de ces sujets que vous pourriez trouver utiles. Cette liste est bien évidemment non exhaustive, mais elle couvre les bases.

airdrop (largage)

Un airdrop survient lorsqu’une entreprise dépose des crypto-monnaies ou des NFT directement dans votre portefeuille. Contrairement à une introduction en bourse, les services de blockchain lancent un token et donnent aux gens qui ont utlisé le service par le passé. Cela peut arriver pour plusieurs raisons : pur marketing pour faire parler de ce token ou pour offrir des tokens de décision dans une DAO.

aping (apeing)

L’aping, c’est lorsque queluqu’un investit dans un token immédiatement après son lancement, sans prendre le temps de la réflexion, sans étudier le projet, dans l’espoir de réaliser un profit à très court-terme. Tout le monde sait que les arnaques sont nombreuses, les investisseurs avisés prennent donc le temps avant d’investir dans un projet de crypto ou NFT.

altcoin

Toute crypto autre que le bitcoin ou l’ether. Certaines sont même baptisées shitcoin.

bag

Le bag contient les investissements que vous avez depuis longtemps, souvent ceux qui ne rencontrent pas franchement de succès.

Binance

La plus grosse plage-forme d’exchange de crypto-monnaies, où les gens achètent et vendent des cryptos.

blockchain

C’est une base de données distribuée. En termes simples, il s’agit d’un grand livre décentralisés qui enregistre des informations sur des blocs numériques. Une fois qu’un bloc est miné et ajouté à la chaîne, il ne peut être altéré, ce qui fait que les blockchains offrent des enregistrements publics de données immutables.

Il y a de nombreuses blockchains différentes avec des degrés variés de décentralisation, d’efficience et de sécurité. Certaines ont leur propre crypto – par exemple, ether est une crypto basée sur la blockchain ethereum -.

bitcoin

Le Bitcoin est la première crypto-monnaie, bâtie sur la blockchain du même nom. Elle a été créée en 2009 par une personne ou un groupe répondant au nom de Satoshi Nakamoto. Seulement 21 millions pourront être minés et près de 19 millions sont déjà en circulation.

burn

Un burn de crypto survient lorsque des cryptos sont envoyés vers des portefeuilles qui ne peuvent que les recevoir et non les envoyer. Ce genre de mécanisme est souvent utilisé pour son impact déflationnaire.

buy the dip (acheter à la baisse)

Il s’agit d’acheter lorsqu’un actif vient de voir son tarif diminuer de manière conséquente.

candlesticks (chandeliers)

Les graphiques de l’évolution des valeurs des crypto présentent des pics avec des barres rouges (quand le prix diminue) et vertes (quand il monte). On parle souvent de chandeliers.

cold wallet (portefeuille froid)

Un cold wallet n’est pas connecté à internet. Il est plus sûr et moins sujet aux arnaques.

cross-chain

La capacité d’envoyer des données, des tokens ou des actifs d’une blockchain à une autre. C’est différent d’un service multichain qui est conçu pour fonctionner avec plusieurs blockchains.

cryptographie

Une forme de chiffrement de l’information, dans laquelle les données ne peuvent être déchiffrées qu’avec une clef. Les blockchains utilisant des protocoles de proof of work reposent sur la résolution de puzzles cryptographiques très complexes pour le minage et la vérification de blocs.

crypto-monnaie

Une crypto-monnaie est un token natif à une blockchain. Les cryptos sont d’ordinaires vérifiées à chaque nouveau minage de bloc. Par exemple, chaque nouveau bloc d’ethereum miné offre une récompense de deux tokens ether au mineur.

Les cryptos-monnaies sont un type de token. Leur naissance est vraiment leur facteur déterminant : d’autres tokens sont créés en utilisant des plates-formes et applications construites sur des blockchains tandis que les crypto-monnaies sont bâtises dans le protocole d’une blockchain.

dapp

Diminutif pour “application décentralisée”.

DAO

Organisation autonome décentralisée. Une DAO est une organisation dans laquelle les décisions sont prises par consensus : tous les possesseurs de jetons de gouvernance peuvent voter les décisions, celle qui a le plus de votes est retenue. Imaginez une banque d’investissement décentralisée, mais à la place de gestionnaires de fonds qui décident des investissements à faire, les possesseurs de jetons de gouvernance voteraient comment les fonds existants sont investis.

decentralized exchange (échanges décentralisés)

Les échanges décentralisés sont utilisés pour acheter et échanger des crypto-monnaies. Contrairement aux échanges traditionnels, ceux-ci utilisent des transactions peer-to-peer pour contourner les autorités centralisées. Celles-ci incluent Uniswap et Sushiswap.

degen

Diminutif pour “degenerate”, similaire au aping. Il s’agit là d’investir dans quelque chose sans avoir effectué la moindre recherche.

DeFi

Diminutif pour “finance décentralisée”. La DeFi est un outil financier, comme un smart contract ou une DAO, qui utilise la blockchain pour contourner les institutions intermédiaires.

diamond hands (mains de diamant)

Les mains de diamant sont des personnes qui conservent leurs actifs financiers pendant très longtemps ou lors de périodes très troubles.

DYOR

Diminutif pour “Do Your Own Research” (“Fais Tes Propres Recherches”).

ether

La crypto-monnaie basée sur la blochain ethereum. L’ethereum est la deuxième crypto derrière le bitcoin sur le marché, mais elle est bien plus utilisée. La plupart des altcoins sont dérivés d’ethereum. La plupart des NFT sont aussi créés sur ethereum.

ethereum

Une blockchain concurrente de bitcoin.

flash loan

Un flash loan est un outil de la DeFi qui permet des prêts sans caution. Un flash loan permet d’emprunter de l’argent pour acheter un actif, mais seulement si cet actif peut être acheté et l’intérêt payé dans le même bloc. Imaginez acheter une maison à 1 million de dollars avec un prêt, mais le prêt n’est approuvé que si vous avez déjà un autre acheteur près à payer le million de dollars et les intérêts. Le flash loan utilise la technologie smart contract.

FUD

Diminutif pour “fear, uncertainty and doubt” (“peur, incertitude et doute”).

gas (gaz)

Le gas est le prix que vous payez pour utiliser le réseau ethereum. Chaque transaction a des frais de gas, qui peuvent varier grandement. Le montant est d’ordinaire entre 50 et 500 $ par transaction, mais peut s’envoler si le réseau est grandement sollicité.

governance token (jeton de gouvernance)

Les jetons de gouvernance sont des crypto-monnaies qui donnent à leurs possesseurs la possibilité de voter sur des projets. Voir DAO.

GWEI

Le coût du gas est exprimé par le GWEI. Pour rester simple, le gas sera peu élevé si le GWEI est inférieur à 50 et très élevé si le GWEI est au-dessus de 100.

HODL

Une faute de frappe voulue pour “hold” (“tenir”), qui vient encourager les gens à garder leurs tokens lorsque la tendance est pourtant à la baisse.

layer 1 et layer 2 (couches 1 et 2)

Si vous vous intéressez à la technique des crypto-monnaies, vous entendrez parler de solutions de couche 1 et couche 2. La couche 1 correspond à l’architecture elle-même de la block-chain, la couche 2 à l’architecture bâtie sur la blockchain.

Prenons par exemple le cas des frais de gas élevés d’ethereum. Une solution de couche 1 serait de rendre la blockchain ethereum plus efficiente, comme en adoptant des protocoles proof-of-stake. Un exemple de solution de couche 2 est Immutable X, un exchange bâti sur ethereum qui utilise le smart contract pour permettre des échanges sans gas et neutres en carbone.

liquid market (marché liquide)

Un marché liquide est un marché avec énormément d’acheteurs et de vendeurs, ce qui permet d’acheter ou vendre presque immédiatement. Les marchés des crypto-monnaies sont liquides, les marchés de NFT ne le sont pas. La plupart des crypto-monnaies légitimes peuvent être achetées ou vendues n’importe quand tandis que les NFT doivent être listés à la vente en espérant que quelqu’un les achètent.

mainnet

Un protocole de blockchain pour utilisation publique. Contrairement à un testnet, qui est un lancement bêta d’un protocole de blockchain.

memecoin

De nombreuses crypto-monnaies veulent être utiles ou tout du moins répondre à un objectif clair. Les memecoins n’ont aucune utilité et existent purement en tant qu’actifs spéculatifs. Le dogecoin est le plus connu.

metamask

Un wallet numérique basé sur le navigateur utilisé principalement sur la blockchain ethereum.

mining (minage)

Le minage est le processus par lequel les transactions sont vérifiées et les blocs ajoutés à une blockchain. Cela implique généralement des machines puissantes capables de résoudre des problèmes de cryptographie complexes. C’est aussi de cette manière que de nouvelles crypto-monnaies sont mises en circulation. Dans le cas du bitcoin, environ six bitcoins sont créés à chaque minage d’un nouveau bloc.

mining rig (machine de minage)

Un ordinateur, souvent puissant, pour miner des crypto-monnaies.

mining farm (ferme de minage)

Un ensemble de machines de minage qui fonctionnent à plein régime pour miner des crypto-monnaies.

mint

Sur la blockchain, le mint correspond à la vérification des informations et à son inscription en tant que bloc sur la chaîne.

Dans le cas d’un NFT, le mint signifie l’acheter à son créateur pendant une vente publique. Le “mint price” est alors le tarif de vente. Une fois tous les NFT d’une collection vendus, les investisseurs qui souhaitent exposer cette collection doivent les acheter sur un marché secondaire comme OpenSea.

multichain

Une appl ou un service pensé et conçu pour fonctionner sur plusieurs blockchains. C’est différent d’une app ou d’un service cross-chain, qui sont développés pour envoyer des données ou des actifs d’une blockchain à une autre.

moon (lune)

Dans l’expression “to the moon” (“vers la Lune”), cela signifie que les prix s’envolent.

NFT

Nonfungible token (“Token non fongible”). C’est un acte numérique qui certifie la propriété d’un actif numérique. À l’heure actuelle, ils sont principalement associés à l’art, mais les NFT peuvent certifier la propriété de n’importe quel bien numérique.

off-chain / on-chain

On-chain fait référence à quelque chose qui existe sur une blockchain. Off-chain, au contraire, qui existe en dehors de la blockcahin. La crypto-monnaie est une monnaie on-chain, la monnaie fiduciaire est off-chain.

OpenSea

La plus grosse place de marché NFT, spécialisée dans les NFT basés sur ethereum. Les NFT basés sur Solana, par exemple, sont vendus sur Solanart.

play to earn (P2E)

Les jeux play to earn, ou P2E, sont intégrés à la blockchain et récompensent les joueurs avec des cryptos dans le jeu. Celles-ci peuvent ensuite être échangées contre des bitcoins ou de l’ether. L’exemple le plus populaire aujourd’hui est probablement Axie Infinity, les joueurs gagnant des Smooth Love Potion ($SLP).

proof of work (POW)

proof of work est un mécanisme de consensus décidant de la manière dont les blocs sont ajoutés à une blockchain. POW demande aux mineurs de résoudre des défis cryptographiques complexes, lesquels nécessitent de grandes quantités d’énergie depuis des machines de minage puissantes pour valider les nouvelles transactions.

POW est une mécanisme sûr et décentralisé, mais très peu efficient. Il est actuellement utilisé sur les blockchain bitcoin et ethereum. Ce dernier passera bientôt au proof of stake, bien plus efficient.

proof of stake (POS)

Face à l’impressionnant besoin énergétique du POW, le proof of stake est un mécanisme amélioré qui permet aux blocs d’être minés de manière plus efficiente. POS permet aux possesseurs de crypto-monnaies de valider de nouveaux blocs sur la blockchain.

Ceci est fait en misant leur crypto-monnaie. Les utilisateurs d’un réseau mise leur crypto-monnaie, et si leur mise est choisie par un algorithme aléatoire, ils peuvent alors valider un nouveau bloc – pour lequel l’utilisateur sélectionné obtiendra une récompense sous la forme de crypto-monnaies. Plus la mise est importante, plus les chances d’être choisi pour valider un nouveau bloc sont élevées.

Là où POW récompense celles et ceux qui ont le plus de puissance pour résoudre le défi cryptographique, POS récomense celles et ceux qui investissent leurs crypto-monnaies sur une longue période.

pump and dump

Le pump and dump est une pratique visant à faire gonfler artificiellement l’intérêt pour un produit, ce qui conduit les gens à l’acheter et fait augmenter son prix. Les organisateurs vendent alors leurs actifs à un prix élevé, ce qui a pour conséquence de faire chuter son prix très rapidement.

Cette pratique existe sur les marchés traditionnels, mais elle est plus répandue dans les crypto-monnaies dans la mesure où la faible liquidité des marchés permet de manipuler plus facilement les prix.

rug pull

Un rug pull survient lorsque le créateur d’une crypto-monnaie disparaît, emportant avec lui tous les fonds. Le coin Squid Game est un exemple récent. En anglais, “rug” est très synonyme de “scam”.

Satoshi Nakamoto

Fait référence au créateur – qu’il soit un ou plusieurs – du Bitcoin. Le papier blanc expliquant le besoin d’une finance décentralisée et comment fonctionne le bitcoin a été signé par Satoshi Nakamoto, mais personne ne sait vraiment de qui il s’agit. Il se dit que ce pourrait être un groupe. L’expert en informatique Craig Wright affirme être Satoshi Nakamoto, mais cela n’a, à ce jour, pas été confirmé.

sats, satoshis

Une fraction de bitcoin.

scamcoin

Une crypto-monnaie qui a disparu suite à un rug pull.

seed phrase

Lorsque vous créez un wallet, vous recevez une seed phrase de 12 mots. Chaque fois que vous voulez vous connecter sur votre wallet sur un nouvel appareil, il faut utiliser cette seed phrase. Ne la donnez jamais à qui que ce soit. Et ne l’oubliez jamais.

sharding

Le sharding permet de distribuer la charge réseau sur une blockchain, permettant à davantage de transactions d’être traitées chaque seconde. C’est extrêmement important. Ethereum va intégrer du sharding l’anné eprochaine, ce qui la rendra moins chère à utiliser et moins nocive pour l’environnement.

shitcoin

Un shitcoin est un altcoin qui n’a aucune utilité, qu’il s’agisse d’un memecoin ou d’un altcoin mal conçu.

Silk Road

Silk Road était un marché noir en ligne qui a été fermé par le FBI en 2013. C’est sur cette plate-forme que la crypto-monnaie a commencé à vraiment faire parler d’elle, le bitcoin était alors la méthode de paiement de prédilection.

smart contract (contrat intelligent)

Un smart contract est un contrat numérique qui s’exécute dès lors que les conditions prédéfinies sont remplies. Par exemple, si Wallet X envoie 0,08 ETH à Wallet Y, Wallet Y envoie NFT Z à Wallet X. Ils sont principalement utilisés pour automatiser des transactions, mais peuvent servir dans des opérations plus complexes, comme les flash loans.

stablecoin

Un stablecoin est une crypto-monnaie indexée sur une monnaie fiduciaire, le plus souvent le dollar américain. On retrouve ainsi le tether et l’USDC. Leur but est de permettre aux traders de garder leurs tokens dans un écosystème crypto sans subir la volatilité des prix.

staking

Certaines crypto-monnaies permettent d’investir une certaine somme en échange d’un pourcentage à intervalle régulier. Par exemple, Token X peut vous rapporter 10 % par mois sur chaque mise de plus de 5 000 tokens. Dans ce cas, il faudrait déposer 5 000 tokens pour en recevoir 500 par mois. C’est une stratégie d’investissement en revenu passif : dans la situation décrite ci-dessus, il faudrait donc 10 mois pour récupérer sa mise initiale avant de faire chaque mois un pur profit (si la valeur de Token X ne plonge pas).

Bitcoin et ethereum ne permettent pas de faire du staking. ether en sera capable une fois passé en POS.

TLT

Diminutif pour “think long term” (“penser à long-terme”).

“This is gentleman”

Cette phrase date d’un thread Reddit de 2014 sur r/bitcoin. L’auteur l’avait intitulé “This is gentlemen” au lieu de “This is it gentlemen”. C’est désormais une remarque sarcastique chaque fois qu’une bonne nouvelle autour du bitcoin est partagée. Son utilisation a clairement diminué ces dernières années.

token

Les tokens sont des actifs de la blockain qui peuvent prendre des formes très différentes. Les crypto-monnaies comme le bitcoin sont un type de token. Il y a aussi les tokens de gouvernance, qui donne à son propriétaire un droit de vote dans une DAO ou les jetons utilitaires, où l’accès à un service est accordé selon le nombre de tokens détenus.

txn

Diminutif pour “transaction”.

utility token (jeton utilitaire)

Un jeton qui vise à offrir une fonction, quelle qu’elle soit. Cela peut être l’accès à une application, un service ou un jeu. On pourrait citer le filecoin, qui garantit l’accès à un stockage numérique basé sur la blockchain, et link, qui connecte des smart contracts de types de données off-chain.

vanity address (adresse de vanité)

Une adresse personnelle de wallet fournie par une société comme Ethereum Name Service. Elle vous permet de changer l’adresse de votre wallet en un mot ou une phrase de votre choix.

vaporware

Un produit qui a longtemps fait parler de lui, beaucoup promis, mais qui n’est jamais arrivé sur le marché.

Vitalik Buterin

Le créateur de la blockcahin ethereum.

wallet

Les wallets pour crypto-monnaies servent à stocker vos crypto-monnaies et NFT. Ces wallets peuvent être chaud ou froid – chauds s’ils sont connectés à internet, froids dans le cas contraire -. Ils peuvent lire et écrire, autrement dit, ils peuvent recevoir des données, mais aussi agir comme signature ou identifiant en ligne.

web3

Le web3 est la prochaine génération de l’internet imaginée par les amateurs de la blockchain. Le web1 a eu cours de l’invention du web jusqu’à environ 2005. Le web2 fiat référence à la période où les gens pouvaient produire du contenu et l’envoyer sur net. Le web3 serait un internet intégrée dans la blockchain. Imaginez disposer de vos posts sur les media sociaux en tant que NFT, utiliser une crypto-monnaie comme ether comme monnaie universelle et avoir votre wallet comme identifiant universel au lieu du combo email et mot de passe.

whale (baleine)

Quelqu’un a a beaucoup de crypto-monnaies.

whitelist (liste blanche)

Une liste de prévente pour les crypto-monnaies et NFT. Les investisseurs de cette liste blanche peuvent acheter l’actif avant le lancement public, parfois à un tarif préférentiel.

WAGMI

Diminutif pour “We’re all going to make it.” (“nous allons tous y arriver.”)