Ghostwire : Tokyo va mélanger combats, amitié et phénomènes paranormaux

Alors que la quasi-totalité de la population de Tokyo disparaît, des visiteurs paranormaux d’un autre monde en profitent pour prendre place dans les rues avec l’aide d’un mystérieux homme masqué nommé Hannya. Pour rester en vie, Akito, un jeune homme faisant partie des derniers êtres humains survivants de la ville, va devoir faire équipe avec un allié spectral, l’esprit oublié d’un inspecteur chevronné répondant au nom de KK.

— Bethesda (@bethesda) February 3, 2022