GhostWire : Tokyo serait un nouveau type de jeu, Shinji Mikami n’est pas le directeur du développement

Le mythique créateur de Resident Evil est impliqué dans la création de GhostWire : Tokyo, mais avec un simple statut d'assistant.

Présentée à la conférence Bethesda durant l’E3 2019, la nouvelle licence du studio Tango Gameworks est à ce jour encore très mystérieuse. On sait simplement que le jeu se déroulera à Tokyo, qu’il n’est pas un survival strict, qu’il encouragera les joueurs à résoudre des conspirations et à explorer son environnement, tout en mettant en scène des samouraïs cybernétiques, des personnes en voie de disparition et des créatures aux capacités surhumaines. Si Shinji Mikami (Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry, The Evil Within) ne dévoile rien de nouveau, il décrit ce titre comme une expérience totalement inédite : “GhostWire Tokyo est un tout nouveau type de jeu, donc j’espère vraiment que les gens l’attendent avec impatience. Nous avons commencé avec l’idée que la réalisatrice Ikumi Nakamura avait et ce qu’elle voulait faire. L’équipe initiale a commencé avec environ cinq personnes et nous y avons travaillé pendant six mois. Nous sommes ensuite passés à dix personnes et nous y avons travaillé pendant quelques années avant de passer à la pleine production.C’est probablement la plus longue durée que j’ai passée sur un jeu que j’ai fait à ce jour. Je suis venu aider l’équipe au début de l’année dernière.”

Shinji Mikami supervise GhostWire : Tokyo depuis le début

Durant l’interview accordée à IGN, un représentant de Tango Gameworks a indiqué le poste de directeur du développement a été confié à quelqu’un d’autre : “Mikami-san parle de l’équipe GhostWire Tokyo ici, et pour les projets où il n’est pas le directeur, il respecte les opinions du directeur et se concentre uniquement sur de l’assistance, donc quand il dit qu’il parle ‘d’aide’, il n’est pas juste humble, c’est une réalité. Cependant, Mikami-san est le producteur exécutif de Tango Gameworks et possède une vaste expérience dans la création de jeux, il aide donc le réalisateur à rendre le jeu ‘plus amusant pour le joueur’.”

