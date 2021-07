Ghostwire : Tokyo reporte sa sortie à début 2022

Si la communication silencieuse était un indice, le studio japonais Tango Gameworks de Bethesda est officiellement dans l’incapacité de sortir sa nouvelle licence d’ici octobre prochain : “Nous avions hâte de vous faire découvrir notre vision d’un Tokyo hanté par des créatures issues du folklore japonais. Cependant, nous devons aussi veiller à protéger la santé de nos équipes. Cette nouvelle date de sortie nous donnera le temps nécessaire pour donner vie au monde de Ghostwire tel que nous l’avons toujours imaginé. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous travaillons à créer une expérience originale – complètement différente de ce que nous avions fait jusqu’à présent – et nous sommes impatients de vous la faire découvrir dans les prochains mois.”

The Shibuya Scramble: once the busiest pedestrian crossing in the world, now eerily quiet… pic.twitter.com/SEv5Cx7LeK

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) June 18, 2021