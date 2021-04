Ghostrunner est désormais dans les mains de 505 Games

L'éditeur italien 505 Games s'est offert la licence Ghostrunner pour cinq millions d'euros.

L’acquisition des droits de la franchise Ghostrunner, et des technologies qui lui sont propres, est la dernière en date d’une série d’investissements récents réalisés par 505 Games, qui continue de développer ses studios internes et son catalogue de propriétés intellectuelles. Comme le stipule le contrat d’édition initial, All In! Games continuera à recevoir une part des bénéfices des ventes continues du jeu sachant que Ghostrunner a récupéré ses 2,5 millions d’euros de coûts de production le jour du lancement et s’est vendu à plus de 500.000 exemplaires à la fin de 2020. L’objectif est désormais de dépasser les un million plus tard dans l’année.

“Ghostrunner est l’un des jeux indépendants les plus impressionnants que nous ayons vu, doté de la technologie d’un AAA et d’un univers futuriste unique inspiré du movement cyberpunk, à la fois intrigant et terrifiant“, ont déclaré Rami et Raffi Galante, co-fondateurs de 505 Games. “Ce titre est un ajout bienvenu à notre portefeuille de propriété intellectuelle“. Piotr Zygadlo, PDG de All In! Games, rajoute : “Ghostrunner s’est rapidement révélé être un énorme succès, ce qui a convaincu 505 Games de soumettre une offre – une de ces offres difficiles à refuser.”

La roadmap du développement de Ghostrunner

Développé par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks, le FPS d’action parkour cyberpunk sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC va se mettre à jour dans le courant de l’année : “Deux nouveaux modes viendront prochainement enrichir le titre, dont le challengeant mode Kill Run dans lequel les joueurs disposent d’un temps limité pour terminer les niveaux, ainsi que le très demandé mode Photo. Un DLC cosmétique premium sera également disponible dans les semaines à venir, suivi d’updates régulières tout au long de l’été et d’un upgrade gratuit sur consoles current-gen bien plus tard.”