Ghostrunner 2 : une suite est annoncée sur PS5, Xbox Series X et PC

505 Games confirme le développement de Ghostrunner 2.

Encore une fois développé par One More Level, Ghostrunner 2 tirera parti du hardware de la nouvelle génération de consoles.

“Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de la future sortie de Ghostrunner 2. Ensemble avec One More Level, nous avons créé un jeu vidéo passionnant et engageant”, déclare Raffaele Galante, co-PDG de Digital Bros (maison-mère de 505 Games) avec son frère Rami. “Cette nouvelle collaboration approfondit notre branche jeux vidéo au sein du marché vidéoludique polonais, une réalité désormais parmi les premières en Europe pour le développement de jeux vidéo, de nouveaux projets et de talents. Nous continuerons à porter une attention particulière au marché polonais pour améliorer et élargir constamment notre portefeuille de produits avec des jeux vidéo capables de satisfaire les goûts de toute la communauté des joueurs.”

Un meilleur budget pour Ghostrunner 2 sur next-gen

Fort de son succès avec plus de 600.000 exemplaires écoulés dans le monde, 505 Games double son investissement pour la création de Ghostrunner 2 en contribuant avec un budget initial de 5 millions d’euros. La licence Ghostrunner est une marque à fort potentiel, capable de contribuer pour longtemps au portefeuille de produits de l’éditeur italien.

Pour mémoire, Ghostrunner est un FPS d’action cyberpunk qui se déroule dans un futur sinistre et dystopique. En plus des versions PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, il sera disponible d’ici la fin de l’année sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.