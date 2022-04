Ghostbusters : un nouveau film est annoncé

La suite de Ghostbusters : Afterlife est en développement.

Sony Pictures Entertainment n’a pas peur des fantômes, et plus précisément de faire d’autres films Ghostbusters malgré la crainte des fans de surnager toujours un peu plus dans le fanservice au lieu d’avoir de nouvelles créations. Ainsi, dans le cadre de la CinemaCon 2020, il a été confirmé qu’un cinquième film était en préparation, sans mentionner l’équipe technique, notamment le retour du réalisateur Jason Reitman, ni certains acteurs du casting.

Sony Calling Up Another ‘Ghostbusters’ Movie — CinemaCon https://t.co/O7rfs6MBTE — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 26, 2022

Le dernier film, Ghostbusters : Afterlife, centré sur les petits-enfants du Dr Egon Spengler, a rapporté 129,3 millions de dollars au box-office national et 197,3 millions de dollars au box-office mondial après une sortie à Thanksgiving, ce qui porte la valeur globale de la franchise à 938,2 millions de dollars.

Dans les coulisses de Ghostbusters

Ghostbusters : Afterlife se déroule trente-deux ans après les événements de Ghostbusters 2 et raconte l’histoire d’une mère célibataire et ses deux enfants qui s’installent dans une ferme de l’Oklahoma. Ils vont vite découvrir qu’ils ont des liens avec les premiers chasseurs de fantômes et l’héritage secret laissé par leur grand-père, Egon Spengler.