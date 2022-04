Ghostbusters : un jeu VR arrive sur Meta Quest 2

Un jeu Ghostbusters VR arrive bientôt sur Meta Quest 2, une grande campagne de chasse aux fantômes à faire seul ou jusqu'à 4 en coopération.

Les développeurs et éditeurs de jeux vidéo, surtout les plus gros, aiment bien organiser de grands événements pour dévoiler en grande pompe leurs nouvelles créations. Meta, très actif sur la scène de la réalité virtuelle notamment, s’est mis à faire de même, avec des événements de présentation très suivis dédiés aux jeux à venir. Tout récemment, les fans ont été servis, avec de nombreux nouveaux trailers de gameplay et de nouvelles annonces. Un nouveau jeu Ghostbusters en réalité virtuelle se prépare.

Un jeu Ghostbusters VR arrive bientôt sur Meta Quest 2

Meta a créé une bien bonne surprise à la fin de sa présentation de jeux en réalité virtuelle pour la plate-forme Quest. En effet, les spectateurs ont appris, à la surprise générale, qu’un jeu Ghostbusters était en préparation pour le casque Meta Quest 2. Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) publiera ce jeu de coopération jusqu’à quatre joueurs. Le titre est développé par le studio nDreams, à qui l’on doit déjà Far Cry VR : Dive Into Insanity.

Une grande campagne de chasse aux fantômes à faire seul ou jusqu’à 4 en coopération

Ghostbusters VR (c’est son nom actuel) vient déplacer l’action de la licence culte de New York City à San Francisco. Et l’on ne se trompe probablement pas en disant que les joueurs partiront à la chasse aux fantômes à l’aide de leur proton pack et autre lance-particules. SPVR explique que le jeu proposera une “grande et captivante campagne” que vous pourrez découvrir seul ou avec un maximum de trois amis. Aucune information concernant la date de lancement, mais SPVR promet d’en révéler davantage dans les mois à venir.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul titre Ghostbusters dans les tuyaux. Le développeur de Friday the 13th : The Game, le studio Illfonic, travaille actuellement sur Ghostbusters : Spirits Unleashed, un jeu qui lancera une équipe de quatre joueurs contre un cinquième qui contrôle le fantôme. Ce titre est actuellement prévu avant la fin de l’année sur PC, PlayStation et Xbox.