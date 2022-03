Ghostbusters  : Spirits Unleashed, une nouvelle adaptation vidéoludique par IllFonic

Spécialisé dans les jeux multijoueurs asymétriques, le studio américain IllFonic s'attaque à une troisième licence cinématographique.

Comme Friday the 13th : The Game et Predator : Hunting Grounds, Ghostbusters : Spirits Unleashed adoptera la formule multijoueur avec du gameplay asymétrique pour du 4v1 surnaturel. Les fans de la licence pourront discuter avec Winston Zeddemore, incarné par Ernie Hudson, et sélectionner des missions avant d’aller sur le terrain ou encore rencontrer de nouveaux et d’anciens amis comme Ray Stantz, interprété par Dan Aykroyd, prêt à transmettre son savoir dans la boutique Ray’s Occult Books.

En tant que chasseurs de fantômes, rejoignez d’autres chasseurs de fantômes pour chasser et piéger des fantômes dans des musées, des prisons, des hôtels et bien plus encore, et capturez les fantômes avant qu’ils ne puissent hanter complètement les lieux

En tant que fantôme, cachez-vous, faufilez-vous, surprenez, effrayez et, bien sûr, réduisez en bouillie les chasseurs de fantômes et les civils jusqu’à ce que tout devienne complètement effrayant

“Ghostbusters (S.O.S Fantômes) est l’une des licences les plus appréciées au monde. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour créer quelque chose de spécial et d’accessible à cette communauté diversifiée“, a déclaré Charles Brungardt, PDG d’IllFonic. “ Si vous êtes quelqu’un qui aime les films ou les jeux multijoueurs asymétriques, celui-là a été créé pour vous .”

Un trailer pour Ghostbusters : Spirits Unleashed

Ghostbusters : Spirits Unleashed sortira au quatrième trimestre de 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store. Grâce au système multiplateforme, n’importe qui peut chasser ou hanter des lieux emblématiques comme la caserne de pompiers.