Ghostbusters : Afterlife, un “Final Trailer” empreint de nostalgie

Les Ghostbusters originaux sont encore teasés dans le film Afterlife de Sony Pictures Entertainment.

Jason Reitman réalise Ghostbusters : Afterlife, qui met en vedette Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. Il suit uniquement les événements de Ghosbusters (1984) et Ghosbusters 2 (1989). Il n’y a aucun lien avec le reboot de 2016. L’histoire commence alors que Callie, totalement endettée, quitte son logement et s’installe dans la vieille maison de son père dans la petite ville de Summerville, avec ses enfants Phoebe et Trevor. En fouillant dans la vieille bâtisse, les enfants découvrent du matériel de chasseurs de fantômes, dont la célèbre Ectomobile, appartenant à leur défunt grand-père, Egon Spengler. Le début d’une nouvelle aventure commence puisqu’une nouvelle menace venant d’une autre dimension souhaite mettre le chaos sur Terre.

Un troisième et dernier trailer pour Ghostbusters : Afterlife

Dans cette ultime vidéo, on voit Phoebe, le personnage incarné par l’actrice McKenna Grace, réaliser qu’elle a un lien de parenté avec l’un des premiers chasseurs de fantômes de la société d’investigations paranormales Ghostbusters et dire à son frère Trevor (Finn Wolfhard) : “Quelque chose se profilait et il le savait“. À la fin, on entend Bill Murray, qui revient dans la peau du docteur Peter Venkman avec ses compères Raymond « Ray » Stantz (Dan Aykroyd) et Winston Zeddemore (Ernie Hudson), dire : “Hé, on vous a manqué ?“. Celle-ci comprend également quelques caméos de fantômes très familiers de la franchise, notamment les mini hommes en guimauve Stay-Puft, le Keymaster, le Gatekeeper, et bien sûr Slimer.

Ghostbusters : Afterlife sortira au cinéma le 19 novembre prochain aux États-Unis et le 1er décembre 2021 en France.