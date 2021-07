Ghostbusters : Afterlife, la chasse aux fantômes est un héritage

Un an et demi après la première, la deuxième bande-annonce de Ghostbusters : Afterlife est diffusée par Sony Pictures.

L’esprit des anciens Ghostbusters apporte une touche de nostalgie appréciable dans la deuxième bande-annonce de Ghostbusters : Afterlife (la suite directe du deuxième film, contrairement au troisième de 2016 qui est un reboot du premier film de 1984). Les stars originales Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Raymond “Ray” Stantz) et Ernie Hudson (Winston Zeddmore) font un caméo pour cocher la case fan service à la perfection, Annie Potts reprend elle son rôle de Janine Melnitz (secrétaire et confidente des anciens chasseurs de fantômes) et enfin un homme mystère à la voix très familière se fait entendre…

La nouveau trailer de Ghostbusters : Afterlife

Avec les comédiens Finn Wolfhard (Trevor), McKenna Grace (Phoebe), Carrie Coon (Callie) et Paul Rudd (M. Grooberson), Ghostbusters : Afterlife se concentre sur la famille d’Egon Spengler, joué à l’époque par le regretté Harold Ramis, qui découvre progressivement dans la ferme familiale un lien avec les premiers chasseurs de fantômes et l’héritage secret dont elle a hérité.

Initialement prévu pour une sortie en juillet 2020, Ghostbusters : Afterlife a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19 et est désormais planifié pour une sortie d’ici le 10 novembre prochain en France et le lendemain aux États-Unis. Le film est écrit par Gil Kenan et Jason Reitman. Ivan Reitman, le réalisateur des deux opus originaux, est à la production.