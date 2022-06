Ghostbusters : Afterlife 2 est attendu pour décembre 2023 au cinéma

Jason Reitman prépare activement la suite de Ghostbusters : Afterlife avec Gil Kenan.

Comme le laisse entendre le crédit de fin d’Afterlife, le prochain chapitre de la licence Ghostbusters renouera avec le décor de la caserne de pompiers des films originaux à New York. Ghostbusters : Afterlife a été exploité par Sony Pictures Entertainment pendant la pandémie, lorsque les cinémas étaient fermés, et a été une pierre angulaire du box-office des vacances de Thanksgiving 2021, réalisant au final plus de 200 millions de dollars dans le monde.

La suite de Ghostbusters : Afterlife que Sony Pictures Entertainment a teasée durant la CinemaCon avec une bande-annonce sécrète et confirmée lors du Ghostbusters Day, avec le réalisateur Jason Reitman et le scénariste Gil Kenan, sortira officiellement dans les salles obscures d’ici le 20 décembre 2023 aux USA, et sans doute quelques jours plus tôt en Europe, et principalement en France. Avec quatre films, la licence Ghostbusters de Sony a rapporté plus de 938 millions de dollars dans le monde.

Une série animée Ghostbusters est en préparation chez Netflix

Le projet, basé sur la propriété intellectuelle de Ghostbusters, a été conçu par les co-scénaristes de Ghostbusters : Afterlife, Jason Reitman et Gil Kenan (Ghost Corps), et Sony Pictures Animation. La série animée fait partie de l’univers en expansion de Ghostbusters, qui a commencé avec Ghostbusters d’Ivan Reitman en 1984 et est devenu depuis un phénomène de la culture populaire, dont le point culminant a été Ghostbusters : Afterlife l’année dernière.