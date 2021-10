Ghost Recon Frontline : un nouveau Battle Royale free-to-play pouvant accueillir plus de 100 joueurs en escouade

Ubisoft a dévoilé Ghost Recon Frontline à l'occasion d'un événement spécial célébrant le vingtième anniversaire de la franchise.

Développé par Ubisoft Bucarest avec l’aide des studios de Craiova, Kiev et Odesa, Ghost Recon Frontline souhaite concurrencer Call of Duty : Warzone d’Activision en misant sur les escouades. Le mode principal “Expédition” mettra en scène une centaine de joueurs répartis en équipes de trois qui explorent l’île fictive de Drakemoor, un monde ouvert composé de lieux et de biomes distincts. Contrairement aux Battle Royale traditionnels, les équipes ne doivent pas s’affronter dans une zone qui se réduit au fur et à mesure du temps. Elles s’efforcent de recueillir des informations à différents endroits de la carte avant de demander une extraction. Une fois qu’une équipe a déclenché l’extraction, elle est marquée sur la carte pour que toutes les autres équipes la traquent, volent les informations et s’échappent.

Get to know @GRFrontline and gear up for the closed test with this dev team interview! — Ubisoft (@Ubisoft) October 5, 2021

“Nous sommes impatients de découvrir les réactions des joueurs lors du premier test de Ghost Recon Frontline. Nous ferons ensuite le nécessaire pour ajuster le jeu en fonction de leurs retours tout au long des différentes phases live prévues avant le lancement. Nous avons à cœur d’offrir aux joueurs l’expérience de jeu la plus aboutie et la plus divertissante possible“, déclare Bogdan Bridinel, directeur créatif chez Ubisoft Bucarest.

Les classes de Ghost Recon Frontline

Un système de classes unique et avancé permettra aux joueurs d’améliorer et de personnaliser leurs mercenaires en fonction de leur stratégie. Ils pourront même changer de mercenaire en plein cœur de la bataille, ce qui rendra chaque partie unique et stratégique. D’autres classes seront ajoutées après la sortie.

La classe Assaut excelle au combat rapproché et aux manœuvres offensives

La classe Soutien offre une protection supérieure avec des compétences de fortification

La classe Éclaireur peut facilement procéder à la reconnaissance de la zone pour son escouade, révélant et traquant les ennemis à distance sans crainte de représailles

Un trailer pour Ghost Recon Frontline

Ghost Recon Frontline sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna et PC via Ubisoft Connect à une date de sortie encore inconnue.

A noter que le premier test fermé se déroulera du 14 au 21 octobre prochain (accessible uniquement aux joueurs PC en Europe) et nécessitera les configurations suivantes :

Configuration minimale – 1080p et paramètres bas

AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5 4460

RAM : 8 Go

AMD Radeon RX 470 (4 Go)/Nvidia Geforce GTX 670/760/960 (4 Go)

Windows 10

Configuration conseillée – 1080p et paramètres élevés