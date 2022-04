Ghost Recon Breakpoint : le suivi prend fin

Ubisoft tourne officiellement la page avec Ghost Recon Breakpoint.

Critiqué à de nombreuses reprises par la presse malgré plusieurs correctifs, le jeu de tir tactique d’Ubisoft ne recevra plus aucune mise à jour de contenu sur consoles et PC : “Au cours des deux dernières années, nous avons publié plus de onze mises à jour et soutenu plusieurs initiatives uniques. Qu’il s’agisse de l’Expérience Ghost, le retour des coéquipiers IA, des opérations spéciales avec Sam Fisher, de la collaboration avec les opérateurs Rainbow Six Siege dans le cadre de l’opération Amber Sky ou encore du projet Plant a Tree, nous avons travaillé dur pour ajouter du contenu supplémentaire à Ghost Recon Breakpoint. Les quatre derniers mois ont marqué la sortie de ce qui était notre dernier contenu avec le tout nouveau mode Opération Motherland, des tonnes de nouveaux objets, notamment des tenues emblématiques 20ème anniversaire et des objets cosmétiques via Quartz pour Ghost Recon Breakpoint. Nous continuerons à maintenir nos serveurs pour Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint et nous espérons vraiment que vous continuerez à apprécier le jeu et à vous amuser en solo ou en coopération avec vos amis. De la part de toute l’équipe de Ghost Recon, nous tenons à vous remercier encore une fois pour votre fidélité et l’amour que vous portez à la licence. Vos retours sur Ghost Recon Breakpoint ont été déterminants et contribueront à façonner l’avenir de la licence.”

Un trailer pour Ghost Recon Breakpoint