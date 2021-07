Ghost of Tsushima : une version Director’s Cut sortira cet été avec l’extension Île d’Iki

Sucker Punch dévoile Ghost of Tsushima Director's Cut, une nouvelle édition regroupant le jeu original, une extension et de nouvelles fonctionnalités.

La résolution dynamique en 4K jusqu’à 60fps, le support du retour haptique et des gâchettes adaptatives via la manette sans fil DualSense, l’audio 3D améliorée, les temps de chargement quasi-inexistants et la synchronisation labiale en japonais (grâce au rendu des cinématiques en temps réel) seront exclusifs à Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS5.

Thank you for all of the support for our #GhostOfTsushima Director's Cut announcement today! We're excited to share more leading up to launch! pic.twitter.com/APTs5dOreR — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) July 1, 2021

Si vous possédez déjà Ghost of Tsushima sur PS4, vous pourrez transférer votre sauvegarde sur PS5 et reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Île d’Iki, un nouveau chapitre dans l’aventure de Jin Sakai

Andrew Goldfarb, responsable de la communication chez Sucker Punch, dévoile les toutes premières informations sur le contenu additionnel (accessible dès le deuxième acte lorsque la région de Toyotama est débloquée) de Ghost of Tsushima qui dispose d’un lot de trophées inédits à déverrouiller : “Dans cette nouvelle histoire, Jin se rend sur cette île pour enquêter sur les rumeurs d’une présence mongole. Il se retrouve vite au cœur d’événements qui prennent une tournure très personnelle pour lui et le forceront à revivre des moments traumatisants de son passé. Vous en saurez bientôt plus sur l’histoire de cette extension, mais nous pouvons affirmer dès maintenant que cette île vous proposera bien plus qu’une nouvelle histoire et de nouveaux personnages. En effet, il y aura des nouveaux environnements à explorer, une armure supplémentaire pour Jin et son cheval, des mini-jeux, de nouvelles techniques, des ennemis encore jamais vus et bien plus encore. Il y a même de nouveaux animaux à caresser !”

Ghost of Tsushima Director’s Cut et sa mise à niveau payante

Si vous possédez déjà Ghost of Tsushima sur PS4, vous pouvez précommander une amélioration vers la version Director’s Cut sur PS4 pour 19,99 euros

Si vous avez acheté la version Director’s Cut sur PS4, vous pourrez passer à la version Director’s Cut sur PS5 à tout moment pour 9,99 euros

Vous pouvez aussi procéder à une amélioration de la version originale de Ghost of Tsushima sur PS4 vers la Director’s Cut sur PS5 pour 29,99 euros

Un trailer pour Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut sera disponible le 20 août prochain sur PS5 et PS4.

Le studio américain Sucker Punch précise : “Les détenteurs de Ghost of Tsushima pourront télécharger un patch apportant quelques mises à jour au moment de la sortie de la version Director’s Cut. Nous voulons vous remercier, car la plupart de ces mises à jour sont, encore une fois, le fruit de vos retours constants depuis la sortie du jeu. Tous les joueurs recevront un patch contenant des options d’accessibilité supplémentaires pour la réassignation des touches de la manette, en plus d’une option permettant de verrouiller les ennemis pendant un combat. Et à tous ceux qui nous tweet à longueur de temps en nous demandant d’ajouter une option pour masquer le carquois… oui, nous allons aussi le faire ! Enfin, de nouvelles mises à jour de Ghost of Tsushima Legends seront bientôt disponibles pour tous les fans, dont un mode inédit qui vous sera révélé dans les prochaines semaines. Toutes les mises à jour de Ghost of Tsushima Legends seront gratuitement mises à disposition des possesseurs de Ghost of Tsushima, peu importe la plateforme.“