Ghost of Tsushima : une option pour réduire l’intensité des combats et un nouveau mode de difficulté

Avec le mode de difficulté Létal, les armes ennemies sont plus mortelles, mais le katana de Jin Sakai l’est aussi. Les ennemis sont plus agressifs au combat et vous détectent plus rapidement. Les parades et les esquives sont également plus serrées (fenêtres plus courtes). L’option Basse Intensité dans Ghost of Tsushima sur PS4 rend les combats moins intenses, ce qui donne plus de temps aux joueurs pour réagir. Les paramètres de furtivité sont par ailleurs plus indulgents et les ennemis mettent plus de temps à vous détecter. La plupart des attaques ennemies sont bloquables. Les ennemis interrompent leurs combos d’attaque après vous avoir endommagé, ce qui vous donne une chance de récupérer avant la prochaine vague d’attaques.

Later today, Patch 1.05 for #GhostOfTsushima will be released, adding a new Lethal difficulty level, a new option for Lower Intensity combat, and new text settings.

You can read full details here: https://t.co/TxGF6n6y43 pic.twitter.com/Z8w6C8PQNy

— Ghost of Tsushima 🎮 OUT NOW (@SuckerPunchProd) July 27, 2020