Ghost of Tsushima : un trailer de lancement pour l’exclusivité PS4 de Sucker Punch

La dernière grosse exclusivité first-party de la PS4 exhibe ses paysages et ses combats dans une ultime bande-annonce.

Sony Interactive Entertainment va bientôt pouvoir pleinement se concentrer sur la PS5, Ghost of Tsushima s’apprêtant enfin à arriver sur la PS4 après un changement de la date de sortie à cause du report de The Last of Us 2, le dernier chef-œuvre de Naughty Dog. Le studio américain Sucker Punch revient une dernière fois sur l’histoire de cette nouvelle licence qui va rendre hommage à Akira Kurosawa : “À la fin du 13ème siècle, l’empire mongol a ravagé des nations entières lors de sa campagne pour conquérir l’Orient. Alors que la première vague de l’assaut mongol embrase l’île de Tsushima, le samouraï Jin Sakai met sa vie en jeu pour protéger son peuple et récupérer ses terres. Pour ce faire, il doit mettre de côté les traditions qui l’ont façonné en tant que guerrier pour emprunter une nouvelle voie, celle du Fantôme, et mener une guerre non conventionnelle pour la liberté de Tsushima.”

Les tests de Ghost of Tsushima par la presse spécialisée seront publiés dans l’après-midi. Les premiers retours sont positifs, on est sur un mélange entre Assassin’s Creed, Nioh et The Witcher 3.

Une bande-annonce de lancement pour Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima de Sucker Punch sortira exclusivement sur PS4 dès le 17 juillet prochain.