Ghost of Tsushima : un film est en préparation avec le réalisateur de John Wick

Sony Pictures et PlayStation Productions développent une adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima, le jeu d'action et d'aventure sur fond de Japon féodal du studio américain Sucker Punch Productions.

Vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires dans le monde sur PS4, Ghost of Tsushima est un succès retentissant pour Sony. Le moment est donc idéal pour annoncer la mise en chantier d’un long-métrage qui se concentrera sur le samouraï Jin Sakai, le dernier membre survivant de son clan, qui doit mettre de côté les traditions qui l’ont façonné en tant que guerrier pour mener une guerre non conventionnelle pour la liberté de Tsushima.

Ghost of Tsushima on the big screen! We’re huge fans of Chad Stahelski and can’t wait to see his take on Jin's journey! https://t.co/4g1gmDL67I — Ghost of Tsushima 🎮 Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) March 25, 2021

Chad Stahelski (John Wick, Captain America, Birds of Prey), Alex Young (Le Mans 66, Unstoppable, The A-Team) et Jason Spitz de 87Eleven Entertainment ainsi que Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions seront les producteurs exécutifs, tandis que Peter Kang supervisera le projet pour le compte de Sucker Punch. Il s’agira du deuxième film issu du partenariat entre Sony Pictures et PlayStation Productions, Uncharted étant actuellement en post-production et devant sortir en février 2022.

“Nous sommes ravis de nous associer à Chad et à 87Eleven Entertainment, pour porter leur vision de l’histoire de Jin sur grand écran. Nous adorons travailler avec des partenaires créatifs comme eux, qui sont passionnés par nos jeux et qui nous permettent de créer des adaptations riches qui enthousiasmeront nos fans et de nouveaux publics“, a déclaré Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions.

Sucker Punch Productions dévoile les premiers détails sur le film Ghost of Tsushima

Le directeur artistique Nate Fox revient sur l’annonce de Sony : “Adapter notre jeu à un nouveau média est un projet très motivant, qui nous ouvre un champ des possibles inouï. Nous avons tous déjà été émus aux larmes dans une salle de cinéma, entourés d’inconnus (merci E.T.). Nous avons tous été voir un film le soir de sa sortie, au milieu d’une foule dont l’excitation se manifestait par des cris de joie au moment où la lumière se tamisait. C’est une communion sans pareille. Se dire qu’on pourrait un jour voir Jin Sakai sur grand écran, c’est incroyable. Nous pourrions revivre sa terrible transformation en Fantôme avec un point de vue tout à fait différent. C’est avec bonheur que nous nous associons à Sony Pictures pour ce projet. Et avec le réalisateur choisi, Jin est entre de bonnes mains. Chad Stahelski a créé quelque chose d’incroyable avec John Wick. Son esprit visionnaire et ses années d’expérience lui ont permis de réaliser des scènes d’action qui comptent parmi les plus mémorables de tous les temps. Si quelqu’un peut recréer toute la tension des combats au katana auxquels se livre Jin, c’est bien Chad Stahelski.“