Ghost of Tsushima s’est désormais écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires depuis son lancement

Avec 2,4 millions d’exemplaires vendus lors du week-end de lancement en juillet dernier, Ghost of Tsushima devenait la nouvelle licence PlayStation de Sony la plus vendue à son démarrage. Pratiquement quatre mois après son arrivée sur PS4, l’action-RPG prenant place au Japon féodal durant l’époque de Kamakura est le first-party de la console à se vendre le plus rapidement avec plus de 5 millions de copies vendues dans le monde entier.

#GhostofTsusima is our fastest-selling first party original PS4 game with more than 5 million copies sold since its debut in July. What an incredible achievement by @SuckerPunchProd!

— Hermen Hulst (@hermenhulst) November 12, 2020