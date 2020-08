Ghost of Tsushima : Legends, un mode multijoueur en co-op est annoncé pour cet automne

Inspiré des contes traditionnels et du folklore japonais, Ghost of Tsushima : Legends sera disponible gratuitement pour les détenteurs de l'exclusivité PS4 de Sucker Punch.

Contrairement à l’histoire principale de Ghost of Tsushima, le mode coopération Legends est une expérience complètement inédite avec une ambiance plus mystérieuse et fantastique où les joueurs seront amenés à contrôler pas moins de quatre guerriers (samouraï, chasseur, ronin, ou assassin) élevés au rang de légendes dans les histoires racontées par les habitants de Tsushima. Chaque classe est dotée d’avantages et de capacités uniques.

Ghost of Tsushima : Legends permettra de jouer de deux à quatre joueurs avec des amis ou via le matchmaking en ligne :

A deux joueurs, vous pourrez participer à une série de missions d’histoire en co-op dont la difficulté augmente progressivement

À quatre joueurs, vous pourrez prendre part à des missions de survie et combattre des vagues d’ennemis redoutables, comme des Oni dotés de capacités surnaturelles, et bien d’autres

À quatre joueurs, vous serez envoyés dans un tout nouveau royaume pour affronter un ennemi aussi terrifiant que brutal sous la forme d’un raid (disponible peu de temps après le mode coopération)

Si le système de combat sera le même que celui de Jin Sakai dans la campagne solo, il y aura désormais des attaques magiques nécessitant une synchronisation fluide et parfaite avec d’autres joueurs.

Un trailer pour Ghost of Tsushima : Legends

Darren Bridges, senior game designer chez Sucker Punch, est heureux de lever le voile sur le mode coopération de Ghost of Tsushima : “Ça a été un vrai bonheur pour nous de voir tant de gens réagir si positivement en jouant à notre nouvelle production. Nous avons suivi de nombreux streams de joueurs, et nous avons hâte de vous offrir une nouvelle façon de jouer tous ensemble ! Nous sommes ravis d’offrir ce mode complètement gratuitement aux détenteurs du jeu pour remercier nos fans, et nous sommes impatients de voir ce que vous en pensez ! Au fur et à mesure que nous approcherons de la date de sortie, nous dévoilerons plus d’informations sur Legends, comme des détails sur les classes des personnages, la personnalisation, et bien plus encore ! Un grand merci à tous pour votre soutien et votre passion pour Ghost of Tsushima !”