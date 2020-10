Ghost of Tsushima : Legends, l’expérience multijoueur arrive avec une mise à jour majeure

Avec la mise à jour 1.1 de Ghost of Tsushima, les joueurs pourront avoir accès au mode New Game+ avec plusieurs nouveautés (un nouveau cheval à la crinière rousse, une selle inédite, de nouveaux charmes extrêmement puissants, des améliorations pour l’épée, l’arc et l’armure de Jin, de nouveaux trophées, la fleur fantôme, le commerce secret d’Ariake avec de nouvelles teintures d’armure et d’autres éléments cosmétiques exclusifs, Gyozen le conteur, activer des armures personnalisées, un nouvel affichage du fichier de sauvegarde et de nouvelles options pour le mode photo) ainsi que le mode multijoueur en co-op Legends inspiré de la mythologie japonaise : “Vous vous battrez aux côtés de vos amis et plongerez ainsi encore plus profondément et de façon inédite dans le monde des samouraïs. Des missions d’histoire pour deux joueurs, des missions de survie pour quatre joueurs, sans oublier des raids, seront ajoutés dans les semaines qui suivront le lancement. N’oubliez pas qu’une connexion Internet et un abonnement PlayStation Plus seront requis pour jouer avec d’autres joueurs.”

New Game Plus, the Legends multiplayer mode, and more come to Ghost of Tsushima.

More on the free update, arriving October 16: https://t.co/YZyxcSEp2S pic.twitter.com/3K7dGumbdw

— PlayStation (@PlayStation) October 6, 2020