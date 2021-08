Ghost of Tsushima : Legends deviendra un stand-alone à la rentrée

Le mode multijoueur de Ghost of Tsushima orienté surnaturel avec la mythologie japonaise sera disponible séparément à partir du 3 septembre prochain sur PS5 et PS4.

À l’exception de quelques éléments cosmétiques qui ne peuvent être débloqués que dans la campagne solo avec Jin Sakai, la nouvelle version indépendante de Ghost of Tsushima : Legends est identique au mode multijoueur éponyme présent dans le jeu de base suite à une mise à jour. D’ailleurs, pour obtenir la version Director’s Cut de Ghost of Tsushima à tout moment via le stand-alone de Ghost of Tsushima : Legends (vendu à 19,99 euros exclusivement sur le PlayStation Store), les joueurs devront dépenser 60 euros sur PS5 et 50 euros sur PS4.

Ghost of Tsushima : Legends – Rivals, deux équipes de deux s’affronteront pour combattre des vagues d’ennemis

Attendu en même temps que le stand-alone Ghost of Tsushima : Legends, le mode Rivals (nouveaux trophées et éléments cosmétiques) va miser sur l’affrontement de deux équipes de deux joueurs : “À chaque ennemi vaincu, vous obtiendrez des magatama qui vous serviront à blesser l’équipe adverse. Par exemple, vous pourrez dépenser vos magatama pour acheter des ombres qui bloqueront les achats de vos adversaires, des malédictions comme l’absorption de santé ou les cadavres explosifs, des tirs du hwacha et bien d’autres choses encore. Une fois que vous aurez dépensé assez de magatama, vous débloquerez les vagues de l’affrontement final. Vous devrez venir à bout de ces vagues avant l’autre équipe pour gagner !”

En plus de proposer des affrontements en coopération, il va également introduire le système de maîtrise de l’équipement : “Les joueurs ayant acquis un équipement de niveau 110 pourront à présent le lier à une classe et activer les défis de maîtrise. Grâce à ce système, le niveau de ki d’une pièce d’équipement pourra être amélioré jusqu’au niveau 120 et vous pourrez même débloquer un second emplacement d’atout ! Quand vous activerez les défis de maîtrise, vous pourrez aussi débloquer une nouvelle capacité et de nouvelles techniques pour chaque classe.”

Une mise à jour pour Ghost of Tsushima Director’s Cut

En plus d’arriver le 20 août prochain sur PS5 et PS4, la version Director’s Cut de Ghost of Tsushima profitera d’une mise à jour contenant des fonctionnalités inédites pour le mode Legends, une rééquilibrage du mode Survie pour réduire la durée des sessions ainsi que de nouveaux défis hebdomadaires en mode Survie de Cauchemar. Enfin, les joueurs ayant obtenus des éléments cosmétiques supplémentaires dans l’histoire de Jin et dans le New Game+ y auront désormais accès dans le mode Legends.