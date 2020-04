Ghost of Tsushima : le lancement sur PS4 est repoussé de quelques semaines

L'arrivée de The Last of Us 2 en juin prochain contraint le studio Sucker Punch a planifier la sortie de Ghost of Tsushima en juillet.

Alors qu’il devait sortir le 26 juin prochain sur PS4, Ghost of Tsushima voit finalement sa date de sortie être décalée suite à l’annonce de la nouvelle période de lancement de The Last of Us 2 : “Comme vous l’avez peut-être vu, Ghost of Tsushima ne sortira pas durant le mois de juin. L’adaptation dans un environnement de développement à la maison a certainement posé des défis, mais grâce aux efforts incroyables de notre équipe mondiale, Ghost est presque prêt pour la sortie. Il y a quelques touches finales à appliquer et des bugs à corriger – nous allons donc mettre ces quelques semaines supplémentaires à profit. Nous espérons que vous êtes tous en sécurité. Nous avons hâte que vous jouiez à notre nouvelle création, et nous aurons beaucoup plus de détails sur le gameplay à partager très bientôt !”

Hermen Hulst (SIE Worldwide Studios) félicite Naughty Dog et Sucker Punch

Malgré le coronavirus, les deux exclusivités PS4 de Naughty Dog et Sucker Punch sortiront cet été (19 juin et 17 juillet) : “Les équipes de Sony Interactive Entertainment et des Worldwide Studios sont à des étapes de développement cruciales et, avec les changements dans le monde entier engendrés par le Covid-19, il était vital que nous nous adaptions à cet environnement en constante évolution (…) Je tiens personnellement à féliciter et remercier les deux équipes de Naughty Dog et Sucker Punch d’avoir réussi cet exploit, car ce n’était pas une mince affaire au vu des circonstances actuelles. Ces deux équipes ont redoublé d’efforts pour vous fournir des expériences d’exception, et il nous tarde d’avoir votre avis d’ici quelques mois.”

Ghost of Tsushima, le nouveau bébé de Sucker Punch (inFamous)