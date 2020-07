Ghost of Tsushima : le filtre noir et blanc sera le mode Kurosawa

Sucker Punch va rendre un bel hommage à Akira Kurosawa dans Ghost of Tsushima sur PS4.

Cinéaste japonais le plus célèbre et le plus influent de l’histoire, Akira Kurosawa (Rashomon, Les Sept Samouraïs, Yojimbo et Sanjuro, Barberousse, Ran) a marqué l’industrie en conservant la maîtrise de chacun de ses films de bout en tout, de l’écriture du scénario à la production, en passant par la conception, la réalisation et le montage. Ses productions en noir et blanc narrant souvent des histoires de samouraïs ont fortement inspiré les équipes de Sucker Punch (filiale des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) au point d’en faire un filtre à l’honneur de celui que l’on surnommait l’Empereur grâce aux ayants droit de la famille du réalisateur.

Exclusive: How 'Ghost of Tsushima' teamed with Akira Kurosawa's estate for new cinematic mode. https://t.co/jNx2XIsdhX — Entertainment Weekly (@EW) July 8, 2020

Jason Connell, directeur créatif chez Sucker Punch, revient sur la décision de renommer le filtre noir et blanc de Ghost of Tsushima en mode Kurosawa : “Nous voulions faire ce grand jeu qui transporte les gens vers le Japon féodal et Akira Kurosawa était l’une de nos références, surtout au début quand nous cherchions à établir un ressenti. Alors que nous nous rapprochions de plus en plus de la concrétisation de cette réalité, nous nous disions ‘Comment appelons-nous ce mode spécial que nous avons créé, ce retour au noir et blanc ?’ Nous avons évoqué un tas de mots différents et nous avons pensé ‘Ce qui serait génial serait si nous pouvions l’appeler mode Kurosawa’. Pour ce faire, nous avons estimé que nous devions contacter les ayants droit et voir si cela les intéresserait. Nous avons donc envoyé une courte vidéo montrant à quoi le jeu ressemble en général, comment il se jouait.”

L’ambiance musicale de Ghost of Tsushima se laisse découvrir

Les compositeurs Ilan Eshkeri et de Shigeru “Ume” Umebayashi ont eu l’honneur de créer les musiques de Ghost of Tsushima pour Sucker Punch (22 titres, une version physique double CD est prévue chez Milan Records). Ils expliquent comment cette expérience a été enrichissante pour eux et surtout à quel point elle a permis de les transcender :

Ilan Eshkeri : “Dès notre première rencontre, j’ai compris que ce jeu serait un voyage émotionnel extrêmement puissant. En termes de créativité, les équipes de Sucker Punch et de PlayStation étaient inspirantes et généreuses. J’ai tout de suite su que j’allais adorer travailler sur ce titre. Le thème de Jin, ‘The Way of the Ghost’, est l’un des premiers morceaux que j’ai écrits. D’habitude, les productions s’intéressent à la musique une fois que toutes les autres équipes ont déjà travaillé sur le jeu. Peu importe à quel point vous comprenez l’histoire, s’en imprégner pour mesurer sa profondeur et celle de ses personnages prend du temps. Si certaines de mes premières ébauches ont beaucoup évolué avec le temps, ce thème m’est resté. Il est question de la manière dont Jin est perçu par les habitants de Tsushima. Il est leur héros. Fort, infaillible, inspirant et porteur d’espoir, mais ce qui m’a le plus fasciné chez Jin, c’est son combat intérieur. Pour sauver son foyer et les gens qu’il aime, il doit aller à l’encontre de tout ce qu’il a appris et rompre avec le code des samouraïs. Le personnage de Jin est en proie à un profond conflit émotionnel, et c’est ce qui m’a le plus attiré vers cette création originale sur PS4. Le cadre historique est également fascinant. J’ai commencé à étudier la musique japonaise ancienne, les chansons folkloriques, la musique de cour, la musique sacrée et le taiko, ainsi que les différentes gammes pentatoniques utilisées dans la musique japonaise. Il faudrait une vie entière pour explorer toutes les richesses de cet univers. Pour la musique du jeu, j’ai utilisé des shakuhachis, des kotos, des shamisens, des tambours et chants de taiko, ainsi que ma découverte préférée, des biwas. Le biwa est un instrument qui était utilisé par les samouraïs et dont l’art est quasiment perdu. Aujourd’hui, dans le monde entier, seuls quelques musiciens savent encore en jouer ! Par chance, j’en ai trouvé un et je l’ai convaincu de jouer. C’est un son très particulier que l’on peut entendre sur le morceau ‘The Heart of the Jito’“

Shigeru “Uwe” Umebayashi : “Je suis né dans la ville de Kitakyūshū, à proximité de l’île de Tsushima. Je n’y suis cependant jamais allée, et je ne m’étais jamais vraiment renseigné sur l’histoire de Tsushima avant de travailler sur ce jeu. Puisque j’ai rejoint ce projet, je me dis que ce serait l’occasion rêvée d’aller la visiter. Pour composer la musique du jeu, je me suis inspiré de la nature, du climat et du mode de vie traditionnel japonais, ainsi que de la musique classique japonaise. Dans mes compositions, on retrouve divers instruments japonais, dont le shakuhachi, le koto et le taiko. Mais ces instruments ne sont rien sans les musiciens. Je vois les musiciens comme des incarnations essentielles de moi-même. Ils donnent vie à la musique que j’imagine, et la transmettent à ceux qui l’écoutent. Sans cette collaboration, je ne serais qu’un musicien de rue que tout le monde croise sans écouter. Lorsque les joueurs écouteront la musique du jeu, j’espère qu’ils se sentiront connectés aux habitants de Tsushima, à ces gens qui aiment la terre, qui la travaillent et vivent de ce qu’elle leur offre en retour, mais aussi à ces guerriers qui empoignent leurs katanas pour suivre la voie du samouraï“

Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet prochain en exclusivité sur PS4.