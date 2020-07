Ghost of Tsushima : la nouvelle licence PlayStation de Sony la plus vendue à son démarrage

Sony annonce que Ghost of Tsushima de Sucker Punch est la nouvelle licence first-party à s'être vendue le plus rapidement sur PS4.

Avec plus de 2,4 millions d’unités vendues dans le monde au cours de ses trois premiers jours de commercialisation, Ghost of Tsushima bat le record de Horizon : Zero Dawn (2,6 millions de ventes en deux semaines) et devient la nouvelle licence exclusive PS4 qui s’est vendue le plus rapidement. Une véritable prouesse pour le studio américain Sucker Punch qui a décidé de mettre de côté la célèbre franchise inFamous pour explorer une thématique relativement peu explorée en dehors du sol nippon par peur de ne pas traiter fidèlement l’histoire et froisser le pays et ses habitants.

Ghost of Tsushima is now PS4's fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales. Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin's journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH — PlayStation (@PlayStation) July 24, 2020

Sucker Punch savoure ce beau moment : “Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à un lancement aussi extraordinaire pour Ghost of Tsushima ! Merci à tous ceux qui ont joué jusqu’à présent – cela signifie beaucoup pour nous“. Pour mémoire, The Last of Us 2 s’est vendu à quatre millions d’exemplaires en trois jours, Spider-Man à 3,3 millions en trois jours, God of War à 3,1 millions en trois jours, Uncharted 4 à 2,7 millions en une semaine, inFamous Second Son à un million en neuf jours, Bloodborne à un million en 12 jours et enfin Detroit Become Human à 1 million en deux semaines.

Ghost of Tsushima démarre mieux que toutes les autres exclusivités PS4 au Japon

Avec plus de 212.000 exemplaires vendus sur PS4 (sans compter les téléchargements), Ghost of Tsushima a réalisé le meilleur démarrage parmi toutes les exclusivités sorties sur la dernière console de Sony sur les terres de l’archipel. Toutes plateformes confondues, Ghost of Tsushima est également le meilleur démarrage pour une nouvelle licence au Japon sur l’ensemble de la génération.

Un point sur les ventes des exclusivités first-party de la PS4 au pays du Soleil-Levant :