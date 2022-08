Ghost of Tsushima : Chad Stahelski veut réaliser le film en langue japonaise avec un casting japonais

L'adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima devrait bénéficier d'un casting entièrement japonais et être tournée en langue japonaise.

Inspiré par les travaux du légendaire cinéaste Akira Kurosawa, Ghost of Tsushima en film sera aussi fidèle que l’exclusivité PlayStation du studio Sucker Punch dans la retranscription de l’époque de Kamakura :

C’est un film d’époque fantastique. C’est fait avec respect pour Kurosawa-san, qui est probablement dans le top 5 des plus grandes influences de ma vie en ce qui concerne le cinéma. C’est l’occasion de pousser la technologie et les gens dans une histoire intemporelle. C’est l’histoire mythologique typique du bien contre le mal, la découverte d’un homme, le voir changer le monde ou le monde le changer. C’est tous les trucs de Joseph Campbell (ndlr : le plus grand spécialiste du mythe) que vous aimez dans une histoire. Vous y ajoutez, évidemment, ce qu’on m’a dit, que je suis un peu un fétichiste des samouraïs, ce qui est probablement vrai pour les mangas, les animes et autres. Donc, je pense que si nous faisons ça bien, ce sera visuellement époustouflant. C’est axé sur les personnages. Il y a une opportunité pour de l’action et de l’esthétique.

Uniquement du japonais pour le film Ghost of Tsushima

Le réalisateur Chad Stahelski a l’ambition de proposer une adaptation cinématographique authentique et immersive pour Ghost of Tsushima :

Nous allons nous efforcer de rester dans le même esprit jusqu’au bout. C’est-à-dire que c’est un truc japonais sur les Mongols qui envahissent l’île de Tsushima. Tout le casting sera japonais pour proposer un film en langue japonaise. Sony est tout à fait d’accord pour nous soutenir sur ce point. Je vais au Japon depuis que j’ai 16 ans. J’aime le pays, j’aime les gens, j’aime la langue. J’ai essayé de réaliser non seulement dans ma langue, mais aussi dans celle de quelqu’un d’autre, et de changer ma mentalité culturelle pour mettre tout cela à part d’une manière cool qui attire toujours le public occidental.

Ghost of Tsushima, l’art du cinéma japonais à l’étranger

En proposant un film en langue japonaise avec un casting japonais pour Ghost of Tsushima, Chad Stahelski est conscient qu’il peut déstabiliser le public et ne pas l’attirer. Pourtant, il est persuadé que les mentalités ont changé depuis quelques années, notamment grâce au succès de Squid Game ou encore Parasite :