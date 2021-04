GetsuFumaDen : Undying Moon, une résurrection improbable en roguevania 2D

Konami fait de la nécromancie avec la licence GetsuFumaDen qui n'était jamais sortie en dehors du Japon.

Inspiré de l’art traditionnel japonais et du mouvement Ukiyo-e, GetsuFumaDen : Undying Moon abandonne le défilement horizontal du jeu original pour un savoureux cocktail entre les mécaniques rogue-lite et metroidvania. Prenant place dans un univers dark fantasy, le titre développé par le studio indépendant GuruGuru, en collaboration avec Konami, intégrera un système de combat stratégique basé sur la gestion de l’espace et du timing unique aux arts martiaux japonais. L’arsenal d’armes et les équipements de Getsu Fuma, leader de son clan, pourront être combinés pour s’adapter à différents styles de jeu afin de combattre les esprits maléfiques qui ont brisé le sceau de l’enfer après 1000 années de paix.

Prévu sur Nintendo Switch et PC en 2022, un accès anticipé débutera sur la plateforme Steam dès le 13 mai prochain et comprendra un portage de la version Famicom japonaise originale (action-RPG qui alterne entre plateformes en 2D et phases d’exploration à la première personne), ainsi qu’un artbook numérique et la mini bande-son originale.

Un teaser pour GetsuFumaDen : Undying Moon

“Collaborer avec Konami et donner vie à GetsuFumaDen est pour nous un projet passionnant“, déclare Yuki Yamashita, réalisateur chez GuruGuru. “Nous avons hâte d’entamer cet accès anticipé et de travailler activement avec notre communauté sur un titre qui témoigne de notre passion pour le design, les visuels et la narration. Nous sommes impatients de connaître les retours de la communauté, qui nous serviront à façonner et faire évoluer le jeu au fil de son développement.”

Shin Murato, producteur chez Konami, indique : “Avoir une période d’accès anticipé est pour nous une excellente opportunité de construire une communauté autour de GetsuFumaDen, et d’assurer que le jeu soit le plus solide possible. Tout au long de celui-ci, nous souhaitons utiliser les retours des joueurs et permettre une discussion active afin d’améliorer la qualité du jeu. Nous travaillerons étroitement avec notre communauté pour faire le vivre à travers des révisions du contenu, des corrections de bugs et de l’équilibrage. Pour le moment, notre attention est dirigée vers cet accès anticipé, nous partagerons plus d’informations relatives à la Nintendo Switch dans le futur.“