Genshin Impact aura bientôt son propre anime. Un moyen supplémentaire pour les fans de profiter de la licence. Les informations sont, pour l'heure, très minces.

Genshin Impact est l’un des plus gros succès de l’industrie du jeu vidéo de ces dernières années. Les fans auront bientôt un autre moyen de profiter de la création de Teyvat. En effet, le développeur miHoYo s’est associé avec le studio d’animation Ufotable pour créer un anime basé sur l’action RPG free-to-play.

Genshin Impact aura bientôt son propre anime

Ufotable a travaillé sur d’autres projets en lien avec le jeu vidéo. God Eater et Tales of Zestiria the X sont deux licences appartenant à Bandai Namco, par exemple. Un trailer concept (découvert par IGN) nous offre un premier aperçu de la direction artistique choisie par Ufotable pour ce titre. Comme vous pouvez vous y attendre, le studio ne semble pas s’être beaucoup éloigné de ce qu’il sait faire.

Quoi qu’il en soit, il est quelque peu surprenant d’avoir dû attendre trop longtemps pour découvrir l’annonce d’un anime officiel Genshin Impact. Les développeurs du jeu avaient puisé l’inspiration dans de nombreux animes et le jeu semblait parfait pour une adaptation en dessin animé.

Un moyen supplémentaire pour les fans de profiter de la licence

Nombre d’autres jeux populaires ont eu droit à leur série animée ces dernières années. Cyberpunk 2077 a par exemple Cyberpunk : Edgerunners, disponible sur Netflix depuis quelques jours. Arcane – basé sur League of Legends – est devenue la première série animée de streaming à remporter un Emmy au début du mois.

Les informations sont, pour l’heure, très minces

Nul ne sait, à l’heure actuelle, quand ni où les fans pourront voir cet anime Genshin Impact. Cela étant dit, dans la mesure où le trailer ne montre qu’un concept et qu’il fait référence à la collaboration avec Ufotable comme un projet de longue-date, il se pourrait qu’il faille attendre encore longtemps avant de pouvoir découvrir la première saison.

L’annonce de cet anime Genshin Impact juste après que miHoYo a offert un aperçu de la version 3.1 du jeu, laquelle est actuellement prévue pour le 28 septembre. Cette mise à jour viendra étendre la nouvelle région de Sumeru et permettra d’avancer dans l’histoire principale du jeu. Les joueurs pourront découvrir le Mausolée du roi Deshret, des donjons, de nouvelles quêtes d’Archon, des armes, trois personnages jouables, deux nouveaux boss et bien davantage. Par ailleurs, miHoYo intègrera un mode jeu de cartes permanent dans la version 3.3.