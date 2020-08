Généré entièrement par une intelligence artificielle, ce blog est en tête chez Hacker New

L'intelligence artificielle peut accomplir de vrais miracles. Et la technologie n'en est qu'à ses débuts. Les exemples ne manquent pas mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est très impressionnant.

Nous avons déjà vu des intelligences artificielles capables de générer des vidéos deepfake très convaincantes mais une IA peut-elle être suffisamment convaincante pour créer des posts sur un blog et que ceux-ci semblent avoir été écrits par un humain ? Les contenus peuvent-ils être suffisamment convaincants pour duper les lecteurs humains et leur faire croire qu’ils sont l’œuvre d’un autre de chair et de sang ?

Une intelligence artificielle génère des articles de blog

Il semblerait que la réponse soit “oui”. C’est en tout cas ce qu’est parvenu à démontrer l’étudiant Liam Porr de l’Université de Californie de Berkeley. Le jeune homme a utilisé l’intelligence artificielle GPT-3 pour générer un blog complet. Et il s’avère que le résultat fut suffisamment convaincu pour que les posts fassent souvent le top de Hacker News. Des internautes se sont même inscrits au blog.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’IA GPT-3 a été développée par OpenAI et elle a été pensée pour être un modèle d’IA du langage. Il y a déjà eu quelques inquiétudes quant au fait que cet algorithme puisse être utilisé par abus mais celles et ceux qui sont intéressés pour l’utiliser ou réaliser des tests doivent s’inscrire pour espérer pouvoir participer à la bêta privée.

suffisamment convaincants pour être en tête chez Hacker News

Liam Porr s’était inscrit mais attendait toujours d’être accepté dans le programme. Il a finalement trouvé un moyen de contournement en prenant contact avec un autre étudiant qui y avait accès et qui a accepté de collaborer avec lui sur le projet. Liam Porr comprenait aujourd’hui parfaitement à quel point il peut être facile de duper le monde ou d’abuser de cette technologie pour générer du contenu totalement ou partiellement faux, ce qui viendrait faire diminuer sensiblement la qualité du contenu que l’on peut trouver en ligne.