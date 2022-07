Gen V, le spin-off de The Boys à l’université des super-héros

La génération V sera à l'honneur dans Gen V.

Produit par Sony Pictures Television Studios et Amazon Studios, en association avec Kripke Enterprises, Point Grey Pictures et Original Film, Gen V se déroule dans la seule université américaine exclusivement réservée aux jeunes super-héros et dirigée par Vought International. Ce spin-off de The Boys se veut être une série télévisée “Rated R” (une classification interdisant le contenu aux mineurs) qui explore la vie de super-héros aux hormones et à l’esprit de compétition, qui mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en se battant pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes. C’est à la fois une série universitaire et une sorte de Hunger Games.

Les jeunes super-héros de Gen V sont prêts à toutes les folies

La casting de Gen V est composé de Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas et Marco Pigossi. Michele Fazekas et Tara Butters sont les showrunners et producteurs exécutifs. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe et Michaela Starr sont également producteurs exécutifs tandis que Brant Engelstein est lui co-producteur exécutif.