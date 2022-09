Gen V : la production du spin-off de The Boys est bouclée

La série dérivée de The Boys, Gen V, a achevé le tournage de sa première saison.

Créé par Michele Fazekas et Tara Butters, le spin-off Gen V suivra la vie d’un groupe d’étudiants de l’université Godolkin, une école privée pour les personnes dotées de capacités surhumaines. Avec l’aide de la faculté, ils apprendront à mieux maîtriser leurs capacités et en principe à les utiliser à bon escient. Le casting comprend de nombreux visages familiers, dont Lizze Broadway (The Rookie), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), Jaz Sinclair (Chilling Adventures of Sabrina), Chance Perdomo (Chilling Adventures of Sabrina), Sean Patrick Thomas (Cruel Intentions, Save the Last Dance), Shelley Conn (Bridgerton), London Thor, Derek Luh, Asa Germann (Two Little Boys), Patrick Schwarzenegger (The Staircase sur HBO), Marco Pigossi (Tidelands) et Alexander Calvert (Supernatural).

Yea, we’re wrappin GEN V production. No, we ain’t tellin ya when it’s coming out yet. pic.twitter.com/BGiaX6fNjA — THE BOYS (@TheBoysTV) September 16, 2022

Eric Kripke, producteur exécutif de Gen V aux côtés de Seth Rogen et Evan Goldberg, a déclaré :

Il y a définitivement des synergies, et nous faisons de notre mieux pour concevoir un univers dans lequel certains des problèmes et des intrigues de la saison 3 se retrouvent dans la première saison de Gen V. Par exemple, une campagne présidentielle se déroule en arrière-plan de cette saison, et certaines choses qui se passent dans cette école sont en réaction à la saison 3 de The Boys. Il y a Soldier Boy (Jensen Ackles), et tout le reste, mais aussi de nouvelles intrigues qui se déroulent dans cette saison de la série dérivée et que nous devons reprendre pour la saison 4 de la série principale.

Gen V n’a pas encore de date de diffusion, tout comme la saison 4 de The Boys. Vous pouvez actuellement trouver les trois premières saisons de The Boys en streaming ainsi que la série animée dérivée The Boys Presents : Diabolical sur Amazon Prime Video.