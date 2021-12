GeForce Now va permettre aux joueurs Mac de streamer leurs jeux en 1600p

GeForce Now permet désormais de streamer ses jeux en 1600p sur Mac via l'abonnement RTX 3080.

Jouer aux jeux vidéo sur un Mac a toujours été assez délicat. Ce n’est pas parce que les machines d’Apple ne sont pas puissantes, certaines configurations haut de gamme sont même extrêmement performantes, mais simplement que les logiciels et les configurations hardware sont assez limitées. Autrement dit, les utilisateurs Mac ont moins d’options parmi lesquelles choisir en ce qui concerne les jeux vidéo.

GeForce Now permet désormais de streamer ses jeux en 1600p sur Mac

Cela étant dit, avec les services de streaming de jeux vidéo, la situation n’est plus du tout la même. Désormais, si vous souhaitez jouer à vos jeux préférés sur votre Mac, il vous suffit de souscrire à l’un des services existants sur le marché et d’avoir une bonne connexion. La dernière mise à jour en date du service de NVIDIA GeForce Now vient offrir aux abonnés à l’offre RTX 3080 la possibilité de profiter de leurs jeux sur leur Mac dans une résolution maximale de 1600p.

Selon le communiqué officiel de NVIDIA, “de plus, les abonnés GeForce NOW RTX 3080 peuvent désormais jouer en résolution native sur la MacBook Air ou MacBook Pro M1, en 1600p. Et streamer des sessions toujours plus longues – jusqu’à 8 heures -. Et avec RTX ON pour les abonnés RTX 3080 et Prioritaire, profiter de jeux comme Cybperunk 2077 et Control avec le ray tracing en temps réel, sans avoir à acheter une machine plus performante.”

Via l’abonnement RTX 3080

GeForce Now propose aux utilisateurs plusieurs offres distinctes : il y a l’offre gratuite, l’offre Prioritaire, à 9,99 € par mois ou 49,99 € pour 6 mois, et l’offre RTX 3080 à 99,99 € pour 6 mois. Cela signifie que vous devez donc être abonné(e) à l’offre la plus onéreuse pour pouvoir profiter de vos jeux en résolution maximale – ce qui est, bien évidemment, assez logique finalement -.

Bien que la solution NVIDIA GeForce Now ne soit pas des plus abordables, ce peut être une solution tout à fait viable pour profiter de vos jeux vidéo préférés sans avoir à vous inquiéter de quelconques limitations logicielles ou matérielles, tout en restant dans l’écosystème d’Apple. Si tant est que vous ayez une connexion suffisante…