GeForce Now : Nvidia annonce un partenariat avec Square Enix

L'éditeur japonais Square Enix va renforcer le catalogue de la plateforme cloud gaming GeForce Now de Nvidia.

Comme de nombreux éditeurs depuis quelques mois, Square Enix avait décidé de retirer plusieurs de ses jeux du service Nvidia GeForce Now à cause de la non-création d’une procédure d’adhésion claire et précise. Face à ce problème de plus en plus récurrent, Nvidia avait décidé de modifier sa stratégie pour faire revenir le légendaire éditeur nippon avec quatorze de ses meilleurs jeux PC : “Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux Square Enix dans le catalogue de GeForce Now. Ces quatorze jeux, y compris Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition avec RTX sont instantanément disponibles pour les membres qui les possèdent sur Steam.”

🎉 Welcome back Square Enix! 🎉 We've missed you. All your favorites are rolling out today on GFN, including Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided and Just Cause 4 with tons more on the way. Check it out: https://t.co/AhyOsAJBGO pic.twitter.com/1O9AulWIJR — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) June 18, 2020

Les jeux Square Enix sur Nvidia GeForce Now

Battallion 1944

Boundless

Deus Ex : Human Revolution – Director’s Cut

Deus Ex : Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life is Strange 2

Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition

Sleeping Dogs : Definitive Edition

Supreme Commander : Forged Alliance

Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit (Life is Strange spin-off)

Tomb Raider

Les nouveautés sur Nvidia GeForce Now