GeForce Now : nouveaux départs massifs annoncés, Nvidia va réagir avec un système d’adhésion

Nvidia va améliorer ses relations avec les développeurs et éditeurs pour la plateforme cloud gaming GeForce Now.

Cela devient une habitude… Plus de 91 jeux vont encore quitter Nvidia GeForce Now. Pour éviter que cela se reproduise régulièrement, une procédure d’adhésion est maintenant disponible pour que les développeurs et éditeurs s’engagent à proposer et soutenir la compatibilité de leurs productions avec le service de cloud gaming. À partir du 31 mai, seuls les jeux pour lesquels l’accord a été signé seront disponibles. Plus de 2000 jeux vont rester sur la plateforme, dont plus de 500 en streaming via l’Accès Instantané et le reste en téléchargement pour le mode session unique.

If you think this is a post about the new Game Ready on GeForce NOW Thursday releases, you are correct. 💥 Assassin’s Creed Origins

💥 Far Cry: New Dawn

💥 For Honor

💥 The Crew 2

💥 The Long Dark And more. Full list: https://t.co/x2mP9bKcMZ pic.twitter.com/RFJCMONOsq — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) May 28, 2020

Phil Eisler du fabricant américain Nvidia détaille un peu plus la stratégie pour le service de streaming dédié aux jeux vidéo : “Alors que nous approchons de la fin de notre période d’essai, nous travaillons à la construction d’un solide catalogue de jeux pour PC avec le soutien total de la communauté des développeurs. Cela inclut un nouveau processus d’acceptation par les développeurs et les éditeurs pour proposer leurs jeux sur GeForce Now. L’accueille a été important, avec plus de 200 éditeurs qui se sont engagés à diffuser leurs jeux en streaming sur le service. GeForce Now est une extension de l’écosystème PC. Il n’y a aucun coût pour les développeurs – les jeux s’exécutent simplement sans exigences de portage difficiles – ce qui leur permet d’atteindre des millions de joueurs qui n’ont pas de PC prêts pour le jeu.”

Nvidia GeForce Now en vidéo