GeForce Now : 2K Games fait retirer ses jeux du service de streaming de Nvidia

Encore des pertes pour Nvidia GeForce Now avec le retrait des licences Borderlands, XCOM et Civilization de son catalogue.

Après Activision Blizzard (trois semaines) et Bethesda (deux semaines), Nvidia se voit dans l’obligation retirer les jeux de 2K Games à cause d’une nouvelle incompréhension dans les contrats : “A la demande de l’éditeur, veuillez noter que les titres de 2K Games quittent notre plateforme GeForce Now. Nous travaillons avec eux pour les faire revenir dans un avenir proche“. Dans le même temps, Raphael van Lierop de Hinterland Studio a également demandé à ce que The Long Dark ne soit plus compatible sur le service GeForce Now : “Désolé pour ceux qui sont déçus de ne plus pouvoir jouer à notre jeu. Nvidia ne nous a pas demandé la permission de mettre le jeu sur la plateforme, donc nous leur avons demandé de le retirer. Merci de transmettre vos plaintes à eux, pas à nous. Les développeurs doivent avoir la possibilité de choisir où figurent leurs jeux (…) Ils vendent ce service à partir d’un accès à un catalogue de contenus. Nous avons le choix de faire partie de ce catalogue ou non. Notre accord de distribution est avec Valve, pas avec Nvidia.”

Nvidia se ferme des portes avec sa politique

Avant que de plus en plus d’éditeurs retirent leurs titres depuis la fin de la bêta de GeForce Now, la société américaine spécialisée dans la conception de processeurs graphiques, de cartes graphiques et de puces graphiques pour PC et consoles, tenait un discours cohérent : “Au bout du compte, ce sont les développeurs qui gardent le contrôle de leur contenu et décident si le jeu que vous achetez peut être streamé sur GeForce Now. Dans le même temps, d’autres reviendront avec leurs jeux en réalisant la valeur de notre plateforme“, ce qui ne semble pas être vraiment le cas d’après les informations de The Verge : “Une licence pour jouer à un jeu ne signifie pas qu’une autre entreprise peut la redistribuer, même si vous avez personnellement acheté cette licence. C’est ce qui se passe avec GeForce Now, et il est important de le comprendre. Nvidia ne se contente pas de vous louer une machine virtuelle. Il vous loue une machine virtuelle, puis redistribue un jeu vidéo vendu par Steam dans le cadre d’accords qui n’incluent pas Nvidia, du moins pas encore. Ce n’est pas seulement un service de location de matériel, et prétendre qu’il en est un est fallacieux (…) Un autre gros problème est que GeForce Now complique les accords d’exclusivité. Comment pouvez-vous garantir un accord d’exclusivité, par exemple sur une console ou sur l’Epic Game Store, si le jeu peut être facilement reproduit via GeForce Now sur n’importe quel écran ? Les jeux dans le cloud sans aucune restriction commenceraient à dicter un aspect important de l’avenir financier des développeurs.”

Cinq nouveaux jeux arrivent sur Nvidia GeForce Now

Romance of the Three Kingdoms XIV : Mêlant stratégie et simulation, le 13ème volet de la série Romance of the Three Kingdoms, basé sur le célèbre roman du même nom, vient fêter le 30ème anniversaire de la série

Dead or Alive 6 : Avec le retour de célèbres combattants comme Helena Douglas, Hayate, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack ou Jann Lee, ne manquez pas le célèbre tournoi DOA !

Nioh Complete Edition : S’inspirant de la série Ninja Gaiden et Dark Souls, la nouvelle production de la Team Ninja vous invite à démontrer les qualités d’un vrai samouraï

Deadliest Catch The Game : Basé sur la série documentaire de Discovery Channel. Plongez dans la vie des pêcheurs de crabes en mer de Béring

Dungeon Defenders Awakened : Un RPG qui reprend l’âme des premiers Dungeon Defenders