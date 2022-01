Gears of War : bientôt l’annonce d’un film avec Dwayne Johnson ?

Une adaptation cinématographique de la licence Gears of War pourrait être annoncée dans le courant de l'année.

Depuis plusieurs années, Microsoft et l’ancien catcheur Dwayne Johnson entretiennent une belle et longue relation professionnelle, notamment pour la promotion de la Xbox. Dans une récente entrevue, celui qui se fait surnommer The Rock s’est fait questionner sur la possibilité d’incarner des personnages issus, à priori, des franchises de l’éditeur américain et la réponse est sans équivoque : “J’ai toujours été un grand fan de Madden. Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous allons faire, mais il y aura une annonce cette année. Nous allons porter à l’écran l’un des jeux les plus grands et les plus durs, un jeu auquel j’ai joué pendant des années. J’ai vraiment hâte de le présenter aux fans du monde entier. Bien sûr, nous allons faire honneur à nos amis joueurs, mais nous allons tout simplement faire un grand film.”

Gears of War ou… God of War ?

Etant donné qu’un film Gears of War avait été évoqué par le passé à de nombreuses reprises, il ne serait pas impossible que Dwayne Johnson se plonge dans l’univers de la licence développée par The Coalition où la CGU, un collectif militaire supranationale et intergouvernementale originaire de la planète Sera pendant l’ère du silence, affronte les Hordes de Locustes. Néanmoins, si on reste dans la spéculation, on pourrait également penser à God of War vu que Sony va proposer de plus en plus d’adaptations de ses licences au cinéma, mais également sur le petit écran, avec l’aide de PlayStation Productions. Et comme si ce n’était pas une coïncidence, Arnold Schwarzenegger s’affiche dans un costume de Zeus et donne rendez-vous en février prochain, période du Super Bowl et des annonces à gogo, pour en savoir plus…