Gearbox Software est prêt à lancer une nouvelle licence

Avec l'aide financière d'Embracer Group, le studio américain Gearbox Software va pouvoir entamer une croissance rapide aussi bien dans le développement que dans l'édition.

Si l’acquisition de Gearbox Software par Embracer Group pour 1,3 milliard de dollars a été annoncé en février dernier, l’officialisation de cette dernière a seulement eu lieu dans le courant de la semaine suite à d’ultimes démarches administratives. Randy Pitchford estime que l’avenir de son studio s’annonce désormais plus que radieux à tous les niveaux dans l’industrie vidéoludique : “Notre équipe est incroyablement excitée par l’opportunité qui s’offre à nous. Loin de vouloir nous reposer sur nos lauriers, nous sommes maintenant positionnés pour développer une nouvelle propriété intellectuelle, faire plus avec nos marques existantes, élargir nos talentueuses équipes et capitaliser sur de nouvelles opportunités dans notre mission de divertir le monde. Ce n’est que le début.”

L’évolution de Gearbox Software est en marche

Hormis Borderlands et Brothers in Arms (à l’arrêt dans l’immédiat malgré un projet de film), Gearbox Software n’a jamais réussi à sortir une nouvelle licence porteuse au point où le FPS-MOBA Battleborn a été un échec critique et commercial qui entraînera un passage en free-to-play pas forcément assumé par l’éditeur 2K avant la fermeture des serveurs. Malgré tout, Randy Pitchford est suffisamment confiant pour préparer un nouveau projet sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. L’entité The Gearbox Entertainment Company emploie actuellement 550 personnes dans ses studios basés à Frisco, au Texas et au Québec.