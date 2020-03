Gearbox Software est en deuil après la disparition de Landon Montgomery

Landon Montgomery, le cofondateur du studio américain Gearbox Software, est décédé.

L’un des piliers de Gearbox Software n’est désormais plus de ce monde : “Nous sommes dévastés alors que nous apprenons aujourd’hui le décès d’un de nos cofondateurs, Landon Montgomery. Lors de nos premières années, Landon a joué un grand rôle dans la création de notre voie. Nous serons toujours reconnaissants et nous souviendrons de lui pour avoir été une partie de nos vies. Durant cette période éprouvante, nos pensées, notre soutien et notre affection vont à ceux qui lui étaient proches“. Avant de tenter de nouveaux challenges chez Daybreak Game Company et Nvidia, Landon Montgomery avait aidé à façonner l’avenir de la structure, connue pour avoir développé plusieurs opus de la licence Brothers in Arms et être à l’origine de Borderlands, avec Randy Pitchford, Stephen Bahl, Brian Martel et Rob Heironimus.

Landon will live on in the memory of our earliest games from our work with Half-Life and Halo to the creation of our first, original game Brothers in Arms. Aloha, Landon. https://t.co/vuBi3MYJp5 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 25, 2020

Randy Pitchford commente le décès de Landon Montgomery

Si l’emblématique directeur de Gearbox Software entretenait des relations publiques houleuses avec Landon Montgomery, il a quand même souhaité s’exprimer sur sa disparition via les réseaux sociaux avec des mots positifs : “Landon continuera de vivre dans la mémoire de nos premiers jeux issus de notre travail sur Half-Life et Halo jusqu’à la création de notre premier titre original, Brothers in Arms. Aloha, Landon.“