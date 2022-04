Gearbox se renforce avec le rachat de Lost Boys Interactive

L'acquisition de Lost Boys Interactive ajoutera plus de 220 développeurs à Gearbox Entertainment, ce qui portera l'effectif global de la maison-mère Gearbox Entertainment Company à environ 1300 personnes.

Plusieurs mois après avoir réorganisé la direction de ses studios, Gearbox sécurise son partenaire Lost Boys Interactive à l’origine de Tiny Tina’s Wonderlands en le rapatriant dans son giron pour une somme inconnue. Fondé en 2017 avec des bureaux à Madison, dans le Wisconsin, et à Austin, au Texas, le studio américain travaille à la fois sur le codéveloppement de jeux de premier plan et sur de la propriété intellectuelle originale pour consoles et PC.

It's time to embrace more talents! @FlyLostBoys, the US-based video game studio working on both co-development for top-tier games and original IP for PC and consoles, with a team of 220+ is joining the family as a subsidiary to @GearboxOfficial. A warm welcome to the Group! https://t.co/F3RZKiW4JE — Embracer Group (@embracergroup) April 21, 2022

“Lost Boys est un studio incroyable avec des talents à la pointe de l’industrie qui continuent à pousser la barre plus haut pour ce que les joueurs attendent de leurs franchises préférées“, a déclaré Randy Pitchford, fondateur et président de Gearbox Entertainment Company. “Je suis impatient que Chase, Rod, Shaun, Mark et mon vieil ami Tim, ainsi que tous les prodigieux développeurs de Lost Boys, aient un impact immédiat et positif sur les jeux secrètement en développement chez Gearbox Software. Je suis également impatient de donner à cette équipe formidable les moyens de fournir des services de développement de classe mondiale à divers partenaires et alliés dans l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo“. Shaun Nivens, PDG et cofondateur de Lost Boys Interactive, ajoute : “Nous avons fondé notre studio bien-aimé avec le rêve de travailler sur des produits qui seraient mondialement reconnus et aimés. Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de rejoindre Gearbox et de continuer à faire ce que nous faisons le mieux, c’est-à-dire créer des jeux incroyables qui divertissent et inspirent les autres.”

Lost Boys Interactive, nouveau membre de la famille Gearbox

Avec un objectif de 350 membres d’ici 2024, Lost Boys Interactive traverse actuellement une période d’expansion rapide. La structure fonctionnera comme une filiale de Gearbox Entertainment Company, au sein d’Embracer Group, et continuera de fonctionner indépendamment sous Gearbox Entertainment tout en travaillant en tandem avec l’entité principale sur des projets de développement complets. Shaun Nivens, le PDG de Lost Boys, rendra compte à Steve Jones, président de Gearbox Software.