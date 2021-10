Gearbox réorganise la direction de ses studios, Randy Pitchford reste dans les parages

Randy Pitchford quitte la présidence de Gearbox Software pour prendre les commandes de Gearbox Entertainment Company et créer Gearbox Studios.

Désormais rattachée à Embracer Group, la maison-mère Gearbox Entertainment Company voit Randy Pitchford devenir président et directeur général alors que Steve Jones (membre influent depuis plus de 20 ans et ancien chief technology officer) le remplace à la tête de Gearbox Software, tandis que Steve Gibson est le responsable de Gearbox Publishing : “Cette décision fait suite à mon engagement envers notre mission de divertir le monde et à notre volonté d’accroître notre moteur créatif par le biais d’une croissance organique. Notre organisation est bien préparée pour des augmentations transformatrices de performance et d’échelle.”

Congratulations to Steve Jones, who I have recently promoted to become President of Software at The Gearbox Entertainment Company. Attached is a diagram of the high level organization chart along with excerpts from my internal staff letter announcing the promotion. pic.twitter.com/4FeX94SIW2 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 6, 2021

Enfin, Gearbox Studio Québec et Gearbox Studio Montréal sont eux toujours gérés par Sébastien Caisse (directeur des opérations) et Pierre-André Déry (directeur du développement). La nouvelle division Gearbox Studios sera également dirigée par le charismatique Randy Pitchford. Celle-ci se focalise sur le développement de séries télévisées et longs-métrages basés sur les licences de Gearbox comme Borderlands et Brothers in Arms.

L’aspect créatif chez Gearbox : tout le monde peut apporter sa touche

La nouvelle organisation de Gearbox ne changera rien pour Randy Pitchford sur la manière de gérer la société américaine : “Je continuerai à avoir un rôle créatif avec plusieurs points de contact au sein de l’entreprise. Beaucoup d’entre vous savent que Gearbox n’a pas de directeur créatif principal, et ce, afin d’éviter d’homogénéiser nos marques et nos franchises. Je crois que nous pouvons mieux réussir notre mission de divertir le monde si nous encourageons une plus grande diversité dans les types de production que nous créons au fil du temps, de sorte que les goûts d’une seule personne peuvent être un facteur limitant à cet égard. Si Gearbox Entertainment Company ne faisait que des produits que j’aime personnellement, par exemple, nous passerions à côté de beaucoup de choses que beaucoup d’autres personnes pourraient apprécier. Cela dit, la stratégie créative et le développement créatif sont indispensables à mon poste. Je m’y engagerai donc en permanence, comme si je portais une sorte de chapeau hybride de type CCO dans les domaines où cela a du sens.“