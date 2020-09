Gare à la mise à jour vers iOS 14 si vous voulez garder Fortnite

Alors que la bataille juridique entre Apple et le studio Epic se poursuit, il semblerait que celles et ceux qui ont encore Fortnite installé sur leur iPhone ou iPad doivent faire attention. La précaution à prendre est en effet de ne pas installer la mise à jour iOS 14. En effet, selon un tweet du compte Fortnite Status, mettre à jour vers la dernière version pourrait entraîner la désinstallation du jeu.

Le tweet en question affirme que si les utilisateurs mettent à jour vers iOS 14, ils peuvent voir un message apparaître les informant de supprimer des applications de manière temporaire juste avant la mise à jour. Procéder ainsi viendrait désinstaller Fortnite et les joueurs ne pourraient ensuite plus réinstaller l’application. Ceci, comme vous le savez très certainement déjà parce que Apple a supprimé Fortnite de son App Store et que les joueurs ne peuvent plus réinstaller le jeu une fois celui-ci désinstallé.

À la place, le tweet suggère de procéder à ce nettoyage de l’iPhone ou l’iPad manuellement, en désinstallant une ou plusieurs applications de votre choix avant de lancer ladite mise à jour. À noter, cela ne semble s’appliquer qu’aux appareils iOS sur lesquels l’espace disponible manque suffisamment pour empêcher la mise à jour de s’effectuer. iOS invite alors l’utilisateur à libérer de l’espace avant de démarrer la mise à jour.

Personnellement, je n’ai pas rencontré le souci en mettant à jour vers iOS 14 mais c’est un point à prendre en considération. Dans le même temps, il faut aussi rappeler que même si vous avez Fortnite installé sur votre appareil, la suppression du jeu de l’App Store signifie aussi que vous ne pourrez plus recevoir de mises à jour dudit jeu tout comme vous ne pourrez plus jouer avec des joueurs ailleurs que sur IOS.

